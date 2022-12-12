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12/12/2022 13:44

《股語有云－古添力》恒生受惠息差擴闊，股價有望見１６５銀

　　《股語有云》美國聯儲局連番加息，相信本周加息５０個基點已無懸念，本地銀行嘅息差有
望擴闊，相信對恒生銀行（０００１１）屬利好消息。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示
，過去５天有逾７８００萬元淨流入恒生銀行，過去一個月有逾３﹒４億元淨流入，過去三個月
更有逾９億元淨流入。
　　恒生銀行透過在香港設立超過２９０個網點，為逾半居港成年人口服務。同時亦於內地、澳
門、台北及新加坡設有分行及代表處。集團業務主要分為五大類別，包括個人理財業務為個人客
戶提供銀行服務及理財服務；商業銀行業務負責促進與中型及小型企業客戶之關係，以及專責提
供與貿易相關融資服務；企業銀行業務乃處理大型企業及機構客戶關係等。
　
＊上半年淨利息收入增４％＊
　
　　今年上半年度，恒生股東應佔溢利減少逾４６％至４７億元。各業務方面，利息收入及支出
分別增加８﹒５％及３２％，淨利息收入上升４％至１２３﹒５６億元。淨利息收益率擴闊１個
基點至１﹒５２％，淨息差收窄１個基點至１﹒４２％；非利息收入減少５２﹒５％至
２５﹒８８億元，佔總收入１７﹒３；客戶存款及已發行之存款證與其他債務證券分別為
１２２８８億元及９５７﹒８８億元，客戶貸款為９８３２億元，貸存比率由去年底之
７４﹒５％降至７２﹒４％。
　　技術走勢方面，日線圖顯示，恒生今日走勢現小陽燭，２０天線（現約１２２﹒７３元）已
先後升越５０　天線（現約１１８﹒７８元）及１００天線（現約１２１﹒０９元）水平，１０
天線（現約１２２﹒７８元）再度升越２０天線，出現黃金交叉利好訊號，９ＲＳＩ回升至
６２﹒８水平，現水平（約１２５﹒７元）不妨小注買入，首站目標價２５０天線（約１３４元
），升越此關的話，以今年２月高位１６５﹒６銀為最終獲利目標，買入價跌一成（約至
１１３﹒１３元）止蝕。《古添力》（本欄逢周一、三刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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