《股語有云－古添力》恒生受惠息差擴闊，股價有望見１６５銀

《股語有云》美國聯儲局連番加息，相信本周加息５０個基點已無懸念，本地銀行嘅息差有

望擴闊，相信對恒生銀行（０００１１）屬利好消息。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示

，過去５天有逾７８００萬元淨流入恒生銀行，過去一個月有逾３﹒４億元淨流入，過去三個月

更有逾９億元淨流入。

恒生銀行透過在香港設立超過２９０個網點，為逾半居港成年人口服務。同時亦於內地、澳

門、台北及新加坡設有分行及代表處。集團業務主要分為五大類別，包括個人理財業務為個人客

戶提供銀行服務及理財服務；商業銀行業務負責促進與中型及小型企業客戶之關係，以及專責提

供與貿易相關融資服務；企業銀行業務乃處理大型企業及機構客戶關係等。



＊上半年淨利息收入增４％＊



今年上半年度，恒生股東應佔溢利減少逾４６％至４７億元。各業務方面，利息收入及支出

分別增加８﹒５％及３２％，淨利息收入上升４％至１２３﹒５６億元。淨利息收益率擴闊１個

基點至１﹒５２％，淨息差收窄１個基點至１﹒４２％；非利息收入減少５２﹒５％至

２５﹒８８億元，佔總收入１７﹒３；客戶存款及已發行之存款證與其他債務證券分別為

１２２８８億元及９５７﹒８８億元，客戶貸款為９８３２億元，貸存比率由去年底之

７４﹒５％降至７２﹒４％。

技術走勢方面，日線圖顯示，恒生今日走勢現小陽燭，２０天線（現約１２２﹒７３元）已

先後升越５０ 天線（現約１１８﹒７８元）及１００天線（現約１２１﹒０９元）水平，１０

天線（現約１２２﹒７８元）再度升越２０天線，出現黃金交叉利好訊號，９ＲＳＩ回升至

６２﹒８水平，現水平（約１２５﹒７元）不妨小注買入，首站目標價２５０天線（約１３４元

），升越此關的話，以今年２月高位１６５﹒６銀為最終獲利目標，買入價跌一成（約至

１１３﹒１３元）止蝕。《古添力》（本欄逢周一、三刊出）



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