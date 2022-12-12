《鍾之日記》憂鬆綁後確診增，魚缸Ａ股齊倒水

《鍾之日記》１２月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場本周觀望美國上月ＣＰＩ數據及聯儲局議息情況，反映中概股表現的金龍中國指數上周

五（９日）回落，加上憂慮內地疫情有機會轉趨嚴峻，香江魚缸兩周累漲２３２７點或

１３﹒２％，逼近兩萬關後，今日反覆挫逾４００點。

內地公布優化防疫措施後，新增感染數字持續減少。儘管官方數據顯示疫情降溫，但多地醫

院發熱門診卻出現「大排長龍」情況。近日北京市急救熱線呼叫量大增，由平時約５０００增至

逾３萬通，當地急救中心表示，當前救護車等急救資源十分緊張，呼籲新冠無症狀及輕症患者勿

撥打１２０。另有內媒報道，上海各醫院則嚴陣以待，做好分流措施應對大量感染者出現。

恒指低開３０６點或１﹒５％，報１９５９４，未幾跌幅收窄，曾僅跌１８２點，見

１９７１８半日高，之後沽壓復現。午後跌穿上午低位（１９４４４點），最多跌５３４點，低

見１９３６６。恒指最終收報１９４６３，跌４３７點或２﹒２％。大市全日成交

１５８７﹒５１元。國指跌２０５點或３％，報６６２８。科指跌４％，報４１９２。

藍籌股跌多升少。舜宇（０２３８２）１１月手機鏡頭出貨量按年跌２６﹒４％，全日收挫

１２﹒６％。理想汽車（０２０１５）第三季錄得創紀錄的經營虧損至２１﹒３億元人民幣，低

於市場預期，急跌１２％。開拓藥業（９９３９）以先舊後新發股籌逾５億元，配售價折讓

１０％，同樣急跌１６﹒２％。



＊滬指失３２００關＊



市場對中國重新開放的樂觀情緒消退，同時對防控措施放鬆後經濟復甦信心也較弱，Ａ場上

周經歷升浪後，今日隨內房及金融股而回調，加上外資流出，滬綜指全日跌０﹒８７％，報

３１７９﹒０４點，為一周新低，深成指跌０﹒８９％，創業板指跌０﹒７９％。兩市全日成交

９０９８億元人民幣，按日減少９﹒８％，陸股通全日淨流出超過４３億元人民幣。

內地新冠疫情連續第１４日回落，昨日全國新增本土確診及無症狀感染合計８６２６宗，按

日再減１９％，並創下逾一個月新低。從別國經驗看，放寬防疫措施應讓感染奧密克戎變種病毒

個案劇增，但這沒有反映在中國的疫情數據上，分析指可能與中國不再強制進行核酸檢測、民眾

缺乏上報確診的動機有關，綜合內地媒體及網上片段，多地發熱門診均告爆滿，有四川診所醫生

表示現在求診的病人數目是平時的三倍。

防疫措施轉向持續。通信行程卡微信公眾號公告，根據國務院聯防聯控機制綜合組有關要求

，有關服務將於明日（１３日）０時起正式下線；另據廣州本地媒體報道，廣州計劃於今日關閉

一批方艙醫院，另外部分方艙轉為亞定點收治醫院。



＊趁價反彈狠狠收割，內房股再崩＊



人民銀行、銀保監及中證監早前發射「三支箭」拯救內地發展商，盡管樓價下行預期讓地產

商無法扭轉周轉困難、資不抵債的困境，但卻在資本市場上為地產股短暫地開了一扇逃生門。以

民營房企龍頭、藍籌股碧桂園為例，該股在上月股價狂彈接近兩倍，中斷了連續四個月下跌的趨

勢。

若股民仍然為蟹貨未返家鄉而耿耿於懷，則不妨看看女首富楊惠妍是怎樣做的。碧桂園旗下

物管業務碧桂園服務（０６０９８）公布，主席兼非執行董事及控股股東楊惠妍擬以５０﹒５５

億元出售約７％股權予獨立第三方，與此同時旭輝控股（００８８４）擬通過投標程序悉售旭輝

永升服務（０１９９５）逾２３％股權。消息引發物管板塊急跌。其中碧桂園服務插水１７％，

旭輝永升服務跌１２﹒１％；時代鄰里（０９９２８）跌１５﹒３％，寶龍商業（０９９０９）

跌１１﹒２％，融創服務（０１５１６）跌１１﹒１％，合景悠活（０３９１３）跌９﹒２％，

新城悅服務（０１７５５）挫９﹒１％。

內房股方面亦有割韭菜場面出現，新城發展（０１０３０）擬以先舊後新方式配股發行

５﹒６億股，佔擴大股本７﹒９３％，每股作價３﹒５元，比上周五收市價折讓１３﹒７９％，

淨籌１９﹒４３億元，將用作償還日後到期的境外債務及用作集團一般營運資金。新城發展股價

急挫１６﹒５％，報３﹒３９元。

其他內房股方面，綠城（０３９００）跌９﹒５％，寶龍地產（０１２３８）跌７﹒９％，

旭輝控股集團（００８８４）跌７﹒３％，碧桂園（０２００７）挫５﹒２％，萬科企業

（０２２０２）跌４﹒５％，中海外（００６８８）跌４﹒３％，潤地（０１１０９）走低

２﹒５％。



＊新冠藥物需求急增，新華製藥急飆五成四＊



路透報道，因應北京疫情有機會轉趨嚴峻，中國監管機構與大型銀行採取僱員分批回辦公室

的安排。報道又指，中銀保監也指令北京工作的僱員，準備下周開始也分兩批工作。發改委同樣

要求各部門人員分為兩批，每周輪流到辦公室工作。

另外北京市工業和軟件信息服務業企業疫情防控和復工復產指引（第十三版）１２日發布。

文件提出，優化核酸檢測查驗措施。按照「願檢盡檢」原則，進入工業和信息化領域復工復產場

所不要求提供核酸檢測陰性證明。保障企業工廠正常運轉。按照應復盡復、願復必復、願到盡到

原則，各區政府或主管部門不應設置復工復產審批，不應設置到崗率上限。

隨著國內多地調整新冠防疫政策，全國進入疫情居家防控新時期，新冠病毒防治藥物市場需

求急劇增加。山東新華製藥（００７１９）收升５３﹒８％，破頂高見１４﹒３６元；其Ａ股漲

停。公司此前表示，正加班加點生產布洛芬片、維生素Ｃ片等市場急需藥品。白雲山

（００８７４）升８﹒５％，聯邦制藥（０３９３３）升６﹒９％，石藥集團（０１０９３）升

３％，為表現最好藍籌。



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