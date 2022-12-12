【大國博弈】世貿裁定美特朗普時期鋼鋁關稅違規，中方促糾正

《經濟通通訊社１２日專訊》世貿組織爭端解決專家組裁定，美國前總統特朗普執政時期推

出的進口鋼鐵及鋁材產品徵收關稅違反世貿規則。

世貿專家組發表報告，認為美國以威脅國家安全為理徵收關稅的理由不成立，呼籲美國調整

措施。

美國貿易代表署譴責裁決，認為是再次證明世貿的爭端解決機制須作出根本改革，又強調拜

登政府致力維護國家安全，包括確保美國鋼鐵和鋁工業的生存，不會撤回相關措施。

中國商務部讚賞專家組作出客觀、公正裁決。商務部敦促美方尊重裁決和世貿組織規則，盡

快糾正違規措施，與中方和其他世貿成員相向而行，共同維護多邊貿易體制。商務部表示，

２０１８年以來，美國對部分世貿成員的鋼鋁產品選擇性加徵關稅，以國家安全之名，行單邊主

義、保護主義之實，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制。

美國前總統特朗普以國家安全為由，對部分鋼鐵產品的進口徵收２５％的額外關稅，對部分

鋁產品的進口徵收１０％的關稅，中國、挪威、瑞士和土耳其等國家向世貿提出申訴。根據機制

，美國仍然可以提出上訴。（ｄｗ）

