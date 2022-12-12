《海納智見－荀玉根》旭日初升－－２０２３年中國資本市場展望

《海納智見》宏觀經濟周期是股市運行的大背景，在經濟周期的不同階段股市會出現牛熊的

周期輪迴。對於宏觀經濟，雖然經濟增速中長期趨勢下行，但依然存在周期性波動。２０１９年

以來中國ＧＤＰ增速中樞降至５％。回顧歷史，２０００年至今中國經濟共經歷了４輪完整的庫

存周期，平均一個周期歷時３９個月。對於股市，Ａ股３－４年出現一次大底，權益資產回報率

也有明顯的周期性波動。首先，回顧Ａ股２００５年以來的走勢，可以發現Ａ股每隔３－４年會

出現一次大的底部。對應股市的周期，權益資產回報同樣是均值回歸的，滬深３００指數和股票

型基金指數３年滾動年化收益率同樣圍繞著一個中樞水平周期波動。回到當下，股市已經處於周

期底部。目前中國經濟正從衰退後期走向復蘇早期，Ａ股盈利增速已經達到底部區域，多項估值

指標顯示Ａ股處在底部位置，正在孕育新一輪上漲行情。



中短期看，中國整體基本面周期性向上拐點已經出現。當前，中國大部分經濟數據已經有所

恢復，宏觀基本面周期性向上的趨勢逐漸確立。往未來看，短期內中國經濟建設的任務仍較迫切

。展望２０２３年，穩增長政策將繼續加碼，國內經濟有望走向復蘇，結合海通宏觀預測，

２０２３年國內實際ＧＤＰ同比增速有望接近５％，對應名義ＧＤＰ增速有望超過６％。落實到

Ａ股基本面，隨著２３年經濟復蘇，Ａ股營收和盈利增速有望整體上行，結合對ＧＤＰ增速的預

測，預計２０２３年全部Ａ股歸母淨利潤同比增速有望達到１０－１５％。此外中長期視角下，

產業結構性升級大趨勢已逐步得到驗證。資金面上，２０２３年美聯儲加息或有望停止、國內居

民資產配置力量漸顯，因此海外流動性、國內微觀資金面均有望邊際改善。



二十大報告中明確要求建設現代化產業體系，為中國未來的產業發展指明了方向。對於大類

行業角度，認為２０２３年科技＞＝製造＞消費＞金融地產＞能源材料。高景氣成長是明年主線

，如數字經濟、低碳經濟；此外，消費存在修復性機會。（１）數字經濟方面，宏觀上，數字經

濟已成為重塑經濟增長的重要抓手；產業上，數字產業蓬勃發展，推動數字經濟應用場景逐漸落

地。數字經濟輻射硬體、軟體、服務商等多產業，當前ＴＭＴ行業明顯低估低配，發展數字經濟

有望支撐ＴＭＴ高增長。（２）低碳經濟方面，當前新能源板塊經歷前期調整，估值已經不高，

關注風電、儲能和新能源車智慧化。風電光伏：政策支持裝機放量，海風或是重點方向。儲能：

隨著光伏風電裝機量的增長，儲能也將配套發展。新能源車智能化：關注智能座艙和自動駕駛領

域。（３）隨著防疫政策優化，疫情的影響終將過去，消費行業基本面可能迎來改善，低估低配

的消費性價比凸顯，尤其可以關注醫藥以及大眾消費領域。



風險提示：疫情擾動影響經濟復蘇。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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