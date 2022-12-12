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12/12/2022 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收跌２７７點子，報６﹒９７５７止步三連漲

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民幣中間價三連漲至近三個月高，人民幣兌一美元即期匯率
（ＣＮＹ）今早顯著低開２７０點，最終收報６﹒９７５７，較上個交易日４時３０分收盤價跌
２７７點子，止步三連漲。全日在６﹒９７０８至６﹒９８８９之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌７６點子，報６﹒９７７３。
　　交易員稱，本周市場焦點轉向美聯儲會議，美匯走勢對人民幣影響料上升，短期匯價延續震
盪等待更多指引。本周圍繞中國重新開放的樂觀情緒消退，市場對於如何應對感染蔓延及可能出
現的醫療擠兌狀況更為敏感，同時對防控措施放鬆後經濟復甦信心也較弱，整體情緒料偏謹慎。
　
＊興業證券：維持春節前人幣匯率偏強震盪的判斷＊
　
　　興業研究報告稱維持春節前人民幣匯率偏強震盪的判斷。中金公司也指出，本周中國可能召
開中央經濟工作會議，市場期待進一步穩增長政策的細則等，或進一步利好人民幣匯率。預計本
周人民幣匯率區間或為６﹒８５－７﹒０５，人民幣或依舊相較大部分貨幣偏強。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９５６５，較上個交易日升２３點子，實
現三連漲，創９月２１日以來近三個月新高，上個交易日報６﹒９５８８。（ｗｌ）

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