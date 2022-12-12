【新冠肺炎】鄭州富士康所在工業區高風險區域全部解除

《經濟通通訊社１２日專訊》曾因疫情密集爆發、隔離環境惡劣等問題而鬧出工人逃亡事件
的鄭州富士康園區，其所在的中國鄭州航空港區公告，自今日１２時起，全區所有高風險區域全
部解除。
富士康母企鴻海在台股價全日無升跌，旗下富智康（０２０３８）跌４﹒４％，工業富聯
（滬：６０１１３８）同樣無升跌。（ｅｙ）
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