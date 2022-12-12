【新冠肺炎】京東健康推出網上發熱門診服務，提供新冠感染問診

《經濟通通訊社１２日專訊》國務院聯防聯控機制發布關於做好新冠肺炎互聯網醫療服務的
通知。《通知》提到，互聯網醫院、開展互聯網診療服務的醫療機構，可在線開具治療新冠肺炎
相關症狀的處方，並鼓勵委托符合條件的第三方將藥品配送到患者家中。
京東健康（０６６１８）同日宣布升級「防疫關愛門診」專區，推出「發熱門診」服務，為
用戶提供全天候的新冠病毒感染相關的問診諮詢、開具藥方、購買藥品、用藥指導等服務。
（ｅｙ）
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