【內房困局】新城控股取消今年第四期中票發行，股價全日挫６％

《經濟通通訊社１２日專訊》新城控股（滬：６０１１５５）發布公告稱，公司２０２２年
度第四期中期票據發行規模基礎金額為０億元（人民幣．下同），發行上限金額為１億元。現由
於近期市場波動較大，公司融資安排變更，擬取消本期中票發行，調整後的發行安排另行公告。
該股全日挫６％，收報２２﹒３９元。（ｗｌ）
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