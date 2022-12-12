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12/12/2022 16:21

【聚焦數據】內地１１月新增人幣貸款１﹒２１萬億，少於市場預期

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，今年１１月份，人民幣貸款增加１﹒２１萬億
元（人民幣．下同），同比少增５９６億元，環比多增５９４８億元或９６﹒７％，仍少於市場
預期的增１﹒３５萬億元。
　　分部門看，住戶貸款增加２６２７億元，其中，短期貸款增加５２５億元，中長期貸款增加
２１０３億元；企（事）業單位貸款增加８８３７億元，其中，短期貸款減少２４１億元，中長
期貸款增加７３６７億元，票據融資增加１５４９億元；非銀行業金融機構貸款減少９９億元。
１－１１月，人民幣貸款累計增加１９﹒９１萬億元，同比多增１﹒０９萬億元。
　　１１月末，本外幣貸款餘額２１８﹒１１萬億元，同比增長１０﹒４％。月末人民幣貸款餘
額２１２﹒５９萬億元，同比增長１１％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒１個和０﹒７個
百分點。
　　１１月末，金融機構外幣貸款餘額７６９０億美元，同比下降１９％。當月金融機構外幣貸
款減少２０５億美元，同比多減１５１億美元。
　
＊１１月末金融機構外幣存款餘額同比降１５﹒３％＊
　
　　１１月份人民幣存款增加２﹒９５萬億元，同比多增１﹒８１萬億元。其中，住戶存款增加
２﹒２５萬億元，非金融企業存款增加１９７６億元，財政性存款減少３６８１億元，非銀行業
金融機構存款增加６６８０億元。
　　１１月末，本外幣存款餘額２６３﹒９６萬億元，同比增長１１﹒１％。月末人民幣存款餘
額２５７﹒７８萬億元，同比增長１１﹒６％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒８個和３個
百分點。
　　１１月末，金融機構外幣存款餘額８６２１億美元，同比下降１５﹒３％。當月金融機構外
幣存款減少２０億美元，同比多減６３億美元。（ｗｌ）

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