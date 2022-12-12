【聚焦數據】１１月末社融規模存量３４３萬億，同比增１０％

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，１１月末社會融資規模存量為３４３﹒１９萬

億元（人民幣．下同），同比增長１０％。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２１０﹒９９萬億元，同比增長１０﹒８％；對

實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒０７萬億元，同比下降９﹒９％；委托貸款餘額

為１１﹒２５萬億元，同比增長３﹒１％；信托貸款餘額為３﹒８２萬億元，同比下降

２０﹒６％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒７２萬億元，同比下降１３﹒８％；企業債券餘

額為３１﹒６萬億元，同比增長６﹒３％；政府債券餘額為５９﹒９１萬億元，同比增長

１５﹒４％；非金融企業境內股票餘額為１０﹒４９萬億元，同比增長１３﹒１％。

從結構看，１１月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的

６１﹒５％，同比高０﹒４個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒６％

，同比低０﹒１個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒３％，同比低０﹒２個百分點；信托貸款餘額

佔比１﹒１％，同比低０﹒４個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒８％，同比低

０﹒２個百分點；企業債券餘額佔比９﹒２％，同比低０﹒３個百分點；政府債券餘額佔比

１７﹒５％，同比高０﹒９個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒１％，同比高０﹒１個

百分點。（ｃａ）

