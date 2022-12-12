《融天納地－溫天納》政策面支持內房產業穩定性

《融天納地》近期一系列針對地產供應端的支持政策，正逐漸緩解內地地產業的流動性問題

，對僅有流動性困難的地產項目復工特別快速見效，拉動地產投資和房地產下游產業鏈的復甦。

此外，流動性挑戰的緩解會，將改善地產板塊的信用問題，對地產銷售起到正面積極的支持。與

此同時，防疫政策的優化最終亦將推動內地中期經濟預期的改善，再加上內地需求端的刺激亦將

明顯加碼，故此，地產銷售將有可能見底回升。在這背景下，若然更多房地產項目能被盤活，定

必有助支撐總需求的進一步提升。



內地上月通脹同比升幅明顯回落，當中，豬周期轉入價格回落階段屬主要原因，蔬菜價格同

比跌幅亦擴大，也拉低了整體通脹升幅。與此同時，受消費需求復甦偏慢影響，上月扣除食品和

能源價格、或較能反映整體物價水平。數據顯示，目前整體物價形勢穩定，未來促消費政策的空

間較大。



如筆者所言，內地這輪豬周期價格轉入見頂回落階段，疊加上月國際原油價格中樞略微下滑

，促使成品油價格經歷一升一降的兩次調整，整體雖較此前略微調升，不過，因去年同期高基數

影響，同比升幅呈現回落。此外，近期ＰＰＩ同比轉負，不少工業消費品價格走勢偏弱。同時，

受疫情影響，飛機票和賓館住宿價格均呈現環比下調。



內地上月通脹數據其實受到消費需求復甦偏緩慢的影響，若然扣除食品和能源價格，核心

ＣＰＩ其實更能反映整體物價水平，數據連續三個月處在一個偏低水平，顯示目前整體物價形勢

穩定。通脹回穩，反映內地「以我為主」的宏觀經濟政策生效，未來促消費將成為重點方向。



展望未來，在豬肉價格見頂回落，內地商品和服務市場供需將逐漸平衡。因來年環球通脹將

明顯降溫，儘管明年內地消費將明顯反彈，潛在通脹風險仍可控。故此，在今年底明年初，國家

貨幣及財政政策在穩增長範疇可持續發力，締造新增的增長空間。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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