《師傅教路－黃瑋傑》中國水務發展策略成功，直飲水業務增長強勁

《師傅教路》中國水務（００８５５）早前公布了截至２０２２年９月３０日止上半年度業

績，期內實現總收益６７﹒８５億港元，較去年同期增長４﹒８％；股東應佔溢利為９﹒７億元

，微降４﹒８％。集團２３財年上半年度業績保持穩定增長，主因業務發展策略成功，通過落實

城鄉供水一體化和供排水一體化以及積極發展管道直飲水業務以實現增長。



＊直飲水業務中期收益增７０％，環保分部溢利升３３％＊



按業務劃分，城市供水經營及建設分部（包括城市供水、水務相關接駁工程及建設服務）之

收益為５１﹒５２億元，同比增長０﹒１％，主要由於出售水量之增加以及直飲水業務之貢獻增

加所帶動。其中直飲水業務之收益為４﹒０６億元，大幅增長６９﹒９％。供水分部之溢利為

１９﹒１３億元，微減０﹒７％。

環保分部（包括污水處理及排水經營及建設、固廢危廢業務、環衛和水環境治理）之收益為

７﹒２９億元，增長２２﹒３％。其中污水處理及排水經營服務之收益為２﹒０６億元，增長

１３﹒３％；污水處理及水環境治理建設服務之收益為４﹒５４億元，增長２１﹒８％。環保分

部之溢利為２﹒５１億元，大幅增長３３﹒２％，主要由於取得更多由供排一體化帶動的建設工

程以及污水處理量上升所致。物業業務分部錄得３﹒７３億元之收益，下降３﹒４％；物業業務

分部之溢利總額為５６２０萬元，大幅減少３８﹒３％，主要由於物業項目銷售的利潤率下降所

致。



＊公用事業主業展示抗周期韌性，建議６﹒３元買入＊



集團以供水服務為核心的公用事業主業繼續展示出抗周期的韌性，預計２０２３財年純利為

１９﹒４億元，同比增長２﹒６％；預測每股盈利為１﹒１９元，現價預測市盈率僅約５﹒４倍

；預測每股股息為３４仙，現價股息率約５﹒３％。建議買入價６﹒３元，目標７元，止蝕位

５﹒９元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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