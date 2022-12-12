《陶冬天下－陶冬》中國經濟拐點漸近，美國債券升市已現

《陶冬天下》美國經濟的衰退陰霾日漸濃厚，從持續的長短債券利率倒掛，到石油價格一路

下滑，都令人感到不安。聯儲高官進入了ＦＯＭＣ會議前的靜默期，但是遮掩不住市場對利率政

策變招的期待，市場上絕大多數人預計政策利率會上升５０點。儘管這仍是本世紀以來罕見的加

息幅度，但是在連續四次７５點後的任何回落都會受到熱烈的歡迎和隱約的期待。政策利率達到

中性水準後，資金希望也許加息周期進入尾聲。



美國債市在靜等ＦＯＭＣ會議結果，價格波動不大，但是美股就在通脹憂慮中下挫。美國十

年期對兩年期國債利率之差擴大到－７６點，創下四十多年的新紀錄。西方國家實施新一輪對俄

石油制裁，普京揚言報復，石油價格不升反跌。美元匯率在低位整固。加拿大央行上周加息５０

點，澳大利亞儲備銀行加息２５點。



最近中國政府在防疫政策、房地產政策上都作出了引人注目的調整，政治局會議也部署了

２０２３年的政策方向。筆者認為經濟的最壞時間已經過去，不過２０２３年仍然充滿挑戰。



最新的新冠肺炎防控措施，被稱為「新十條」出現了戲劇性的改變，「動態清零」不再提及

，取而代之的是科學精准劃分風險區域，大幅減少核酸檢測規模和頻率，無症狀以及輕症患者可

以居家隔離。這些被外界視作中國正在走向開放，走向與病毒共存。不過值得注意的是，所有指

導檔都沒有提過全面開放，用詞是「優化疫情防控措施」。



所謂優化防控措施，筆者的理解是可松可緊，摸著石頭過河，在推動經濟╱社會活動恢復正

常和避免醫療資源出現擠提之間取得平衡。筆者的模型顯示，１２月中前後出現第一個高峰，１

月上中旬出現最高峰，這個時間和農曆新年重合。之後還需要一個調整期、觀察期，不過社會免

疫壁壘到時候逐步形成，全面開放應該在２月下半期或３月份出現。



房地產政策也出現了重大的改變。針對民營地產商流動性嚴重短缺問題，政府允許國企、地

方平臺與地產商配對合作。同時銀行以建築貸為中心部分放寬了借貸標準。房地產十六條措施正

在逐步落實中，市場也對此作出了正面的反應。



這些措施集中在供應端上，聚焦在部分財務狀況較好的民企身上，目的在於防範金融系統性

風險。部分地產商的流動性和生存空間有改善，但並不是所有地產商。市場的短期流動性有所舒

緩，但是房地產行業債務高企，違約風險並沒有得到全面釋放。更重要的是需求端方面，除了按

揭優惠外，其他領域著墨不多。房地產是高杠杆行業，只要購買力不積極入市，地產商的售樓回

款無法順利進行，困境並沒有解除。如今買房人的「房價只漲不跌」的幻覺已經消失，自己的收

入預期也有所改變，光靠銀行按揭上的措施並不夠。筆者相信除了超大城市外，買房限購措施會

在不久取消。



中國經濟所面臨的挑戰不少，需要有更強有力的刺激措施，才能撬動投資信心、消費信心和

買房信心。２０２３年是政府換屆之年，八十年代起每次換屆之年，固定資產投資比平均水平均

有較大的提升，筆者認為明年也不例外。即將召開的中央經濟工作會議，可能是近十年來最重要

的一次工作會議。相信明年是中國政府投資大年，經濟恢復正常一方面需要政策支援，另一方面

更需要重塑信心。



２０２２年對於美國債市是極其困難的一年，美國聯儲已經加息３７５點，１２月加息之後

就貼近中性利率水準。在短短九個月內從零利率拉升大中性利率，大大超出了今年年初的市場預

期，也導致了債市的暴跌。有研究表明美國債市今年的表現，是自從１７８８年以來最差的一年

。



今年３月，美國十年期國債收益率衝破了近四十年的下降軌跡，之後市場一路下挫。背後原

因是時隔三十年通貨膨脹重現江湖，而且出現了物價與通脹的互動攀升，惰性通脹正在成為物價

上漲的主要源頭。



不過近月美國物價上漲已經放緩，供應端漲價發生逆轉，同時經濟出現衰退的可能性越來越

高，市場判斷通脹已經見頂。聯儲也打算放慢加息步伐，在債市Ｐｉｖｏｔ Ｆｅｄ交易大行其

道，橫跨所有年期的收益率曲線全線回落。



從投資時鐘的角度看，美債可能重回升勢。在經濟過熱的初期，股市表現一般好過債市，因

為央行開始收緊政策，債市受到利率上行的影響而走弱。另一方面經濟活動仍然熾熱，所以企業

盈利繼續在慣性上升中，利好股市。到了經濟過熱的後期，經濟活動開始放緩，企業盈利後繼乏

力，而貨幣政策出現了由緊轉松的跡象，這個階段債市往往表現好過股市。



筆者認為美國經濟開始進入過熱後期。藍領工種仍然需求旺盛，但是白領工種裁員湧現。消

費還算旺盛，但是預期轉差，而房地產市場迅速降溫。美國經濟有很大的可能在明年進入衰退，

經濟的拐點已經見到了。按道理，企業盈利會減弱，不利股市；央行政策趨向放鬆，利好債市。

這意味著資金從股市流向債市，槓桿率也會慢慢增加。



增加槓桿和風險權重，意味著資金不僅流入國債市場，更流向公司債，尤其垃圾債。筆者相

信２０２３年債市可能好過股市。不過需要留意的是，明年通脹會不會高燒不退，令資金對聯儲

改變政策的預期落空。直至就業市場冷卻下來，債市都會比較波動。



在一輪高油價之後，原油價格輾轉下行。上周歐盟對俄羅斯海運石油實施價格上限制裁，並

禁止歐盟管轄的保險公司為運送俄羅斯原油的油輪提供保險，其它Ｇ７國家也採取了類似的行動

回應。這是近四十年來石油市場最大的人為干預活動。布倫特原油價格不升反降。



其實，俄羅斯石油出口受到限價措施的影響不大，因為俄羅斯石油在黑市上賣差不多就是這

個價錢。反而是保險公司不能投保，對俄羅斯石油的運輸能力有較大的衝擊。不過這不僅是俄羅

斯的問題，也是全球石油供應的問題，好在目前石油需求比較疲弱，美國對石油的需求始終沒有

回到疫情之前的水準。



自從北溪管道被炸，普京影響石油天然氣價格的能力便大幅下降，對歐洲尤其如此。歐洲今

年冬季並不太冷，那麼能源缺口也就沒有當初想像的那麼糟糕。



俄羅斯是世界第三大石油生產國和第二大出口國，它在原油供應鏈上的地位幾乎是不可撼動

的。由於石油供應處在緊平衡狀態，將俄油排斥在全球市場之外，等於直接砍掉供應，到頭來只

會推升石油價格，這是上半年西方制裁俄羅斯失敗的原因。如今對俄油設置價格上限，如意算盤

是既保證石油供應，又削減普京的財政實力。且看普京怎麼接招。



目前的石油價格，其實在試圖反映明年全球衰退的風險。歐洲和日本陷入衰退的機會很高，

美國就介乎不衰退和溫和衰退之間。中國經濟是明年石油市場的搖擺因素。今年中國的需求疲弱

，隨著經濟活動在明年逐步恢復，石油進口量應該有大幅上升。同時美國拋售戰略儲備已經結束

，明年需要補庫存。



本周市場焦點事件很多，１）美聯儲ＦＯＭＣ開會，預計加息５０點，２）歐洲央行開會，

預計加息５０點，３）英格蘭銀行開會，預計加息５０點，４）中國召開中央經濟工作會議，

５）美國１１月ＣＰＩ，預計連續第二個月回落。６）英國１１月ＣＰＩ預計略有回落。》《陶

冬》



＊本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

