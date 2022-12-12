《缸邊隨筆－石鏡泉》ＱＴ，收水，怎浸眼眉？

《缸邊隨筆》美股早前形勢似一片大好，投資界月前已有人警告，這可能是個陷阱。上周美

３大投行頭頭齊話：衰退到臨。在面對美債流動性危機，而美國經濟將陷嚴重衰退又甚囂塵上時

，投資者怎判別美國經濟其實是「水」浸眼眉，還是真的水浸眼眉？



１０月以來，美股普遍向上。１１月３０日，美儲局主席鮑威爾就經濟前景、通脹及就業問

題的言論，更被市場視為「鴿」，是好消息。有人卻指，美股自１０月以來的漲幅根本不應出現

，因美股升勢與美儲局，甚至各國央行的貨幣政策相反，明年經濟未許樂觀。



先看鮑威爾說了些甚麼。他說在穩定物價方面，還有很長的路要走。他指美國１０月的個人

消費開支（ＰＣＥ）物價指數雖不錯，但仍須繼續監察後續數據，繼續加息直至通脹回落到２％

。他解釋，量化緊縮（ＱＴ）是為了降低整體需求，讓供應趕上來。雖然經濟增長已放緩到遠低

於長期趨勢的水平，但他表示仍須保持下去。即是：美儲局雖已令美經濟增長低於標準，但他仍

會繼續加息！



＊看就業及工資＊



鮑威爾表示，通脹前景「高度不確定」，美儲局將持續觀察３類通脹：商品、住房，以及扣

除住房相關的其他服務價格。商品及住房通脹已見放緩，住房更預計明年會轉向，故主要看服務

價格及與工資相關的數據。因此，要看就業市場情況，包括就業職位及工資增長的數據。



美國１１月非農業就業職位大增２６﹒３萬人，比市場預期的２０萬人多了三分一，大幅超

出預期，就業市場似乎一片好景；１１月平均每小時工資增幅，預期０﹒３％，結果是０﹒６％

，也是自今年１月以來增速最快的，這將不利遏通脹。



實情可能是：美國很多打工仔或因受疫情影響，或股市賺到多少，於是提早「退休」，勞動

市場根本不夠人，有工無人做，「工搵人」；一人做兩份，甚至幾份工都有，才出現職位及工資

俱增的假象。



值得留意的是，非農就業職位中，休閒、酒店、政府等職位增加了，但零售業、運輸倉儲卻

大幅減少，尤其是零售業減少３萬多人，運輸倉儲減少１﹒５萬人，顯示美國國內消費大幅下降

。適值感恩節、聖誕傳統銷售旺季，可見美國零售消費市道相信會比公布的更差，而它卻佔美國

ＧＤＰ ７０％至８０％，衰退漸見端倪？美儲局加息、縮表則將令原本已朝衰退發展的經濟，

陷入更深的衰退深淵？



將宣布緩加息？



鮑威爾表示，須降低勞動需求，而工資增幅變快，則令美儲局很難預測，所以需要持續觀察

，並要放慢加息步伐。他補充，貨幣政策需要在一段時間內保持「限制性」，而放慢加息最快可

能會在下次議息時公布。



當被問及美國經濟會否軟著陸時，鮑威爾指房屋通脹及勞動力需求下降是兩大前提。他重申

不想過度緊縮，也不會很快減息，但或會放慢加息速度，又或在更長時間，維持同一利率水平。



除鮑威爾承認，貨幣政策對經濟及通脹的影響滯後，加息、縮表都未能即時見效之外，他講

的大部分內容其實沒有新意，沒特別「鴿」，但有人卻留意到，美股當天即使他未講重點就已升

，是否莊家早有春江鴨？耐人尋味。



＊限制基金贖回＊



此外，黑石集團（Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ Ｇｒｏｕｐ）在大量投資者要求贖回基金之後，

近日限制房託基金ＢＲＥＸＩＴ贖回，並引發英國房地產基金Ｍ ＆ Ｇ、施羅德、貝萊特等，

都推出類似贖回限制的機制，令市場關注。因有關機構投資者大多來自亞洲，包括中國，其中有

政府主權基金、涉及各國的退休金、公積金等。另美國安碩投資級別公司債ＥＴＦ（ＬＱＤ）單

日流出３０億美元，也是２０年來罕見。如果以上這類具標誌性、「大到不能倒」的投資管理公

司有任何風吹草動，違約、爆煲或破產，全球資金、流動性都會受到影響，引爆連鎖反應，不容

輕視。



早前美債流動性示警，影響全球金融資產，再加以上種種迹象，不難得此結論：２０２３年

經濟不確定因素太多，前景悲觀。



＊橋水：熊市未完＊



有投資者可能不信，想撈底，不妨先看看橋水（Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ

Ａｓｓｏｃｉａｔｅ）的研究報告。報告比較了美股６０年來，７次由美儲局貨幣政策導致，與

今次熊市相似的通脹性熊市：１９６６、７０、７４、８２、８４、９０及２００２年，但不包

括１９８７及２００８年。橋水以４個指標：通脹、經濟增長率╱失業率、貨幣政策及估值，評

估今次熊市是否會即將結束，以供撈底，結論是：



美國通脹需要持續放緩，以及美儲局轉向，熊市才會結束。今時通脹雖符合熊市結束條件，

但估值還較混亂；至於中間兩項：經濟強度及美儲局政策更不符合，故美股仍會有逾１５％跌幅

的風險。



若美儲局繼續ＱＴ，加息、縮表，很可能造成流動性危機。由於市勢可以反覆，現在實不宜

沽空，甚至Ａｌｌ－Ｉｎ或進行高槓桿投資，反而應持現金七成以上，以及高息股，耐心等待時

機。若炒波幅，市況一旦逆轉，就要「跑得快，好世界」，做好對沖。



美經濟及投資市場恐流動性不足，港股則暫無大礙。港地產股要揀有較充足盈利支持者，如

恒地（０００１２）、新地（０００１６）、領展（００８２３）、九倉置業（０１９９７）等

。至於本地消費、零售股及濠賭股，要作中線部署，便可看高一線。內地股則要看內地疫情政策

改進而定，但基本利好，汽車、內銀股中線看好。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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