【新冠肺炎】本港新增１４７１７宗確診，再多２５名患者離世

《經濟通通訊社１２日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月１２日零時零分，本港

新增１４７１７宗新冠肺炎確診，其中１４０１３宗在本地感染，７０４宗屬輸入個案。再多

２５名患者離世。

另外，再有１０９１間學校合共呈報３４９１名師生確診，包括３４９１名學生及６５３名

教職員。１７間學校共２０班要局部停課。再多２４間安老院舍爆疫，包括５２名院友及１０名

員工受感染，６３名院友被列為密切接觸者。另有多１０間殘疾人士院舍共錄１８名院友及３名

員工確診，１９名院友被列為密切接觸者，需接受檢疫。

截至１２月１２日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現

２２６宗ＸＢＢ、６宗ＸＢＤ、８宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、７宗ＢＡ﹒４﹒６、１３宗ＢＦ﹒７

及３８宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案，而本地個案中亦累計發現１２３宗ＸＢＢ、１８宗ＸＢＤ、１

宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、６宗ＢＦ﹒７及１４３宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案。

截至１２月１２日零時零分，於第五波疫情期間共錄得１０７７１宗死亡個案曾對新型冠狀

病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為１０６７３宗及９４宗，以及４宗

由私家醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有１０９８４宗。（ｃｌ）

