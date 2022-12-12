【香港政情】前廳交流會周三舉行，討論關愛隊免遣返聲請等議題

《經濟通通訊社１２日專訊》第五次立法會前廳交流會將於本周三（１４日）下午３時至４

時半舉行，當局今日向議員發公告指，當日除了自由討論外，亦會討論處理關愛隊伍、免遣返聲

請、地區服務及等六項議題。

政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、警務處處蕭澤頤、民政及青年事務局局長麥美娟

等官員將出席交流會。（ｃｌ）

