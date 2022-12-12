鄧炳強：首十月罪案升至５﹒７萬宗，谷歌拒絕將正確國歌置頂

《經濟通通訊社１２日專訊》撲滅罪行委員會今日開會，保安局局長鄧炳強會後向傳媒表示

，今年首１０個月罪案有５６８５２案，比去年同期上升６﹒６％，增加３５１２宗，當中暴力

罪行佔７２９０宗，比去年同期下跌６９０宗或８﹒６％。

宗數升幅最多的是詐騙案，今年首１０個月共錄得２２３０９宗，按年增４２﹒７％。另外

兇殺案有２５宗，比去年同期多５宗；勒索及失車案亦比去年同期上升。不過，多項主要罪案數

字均下降，包括強姦、非禮、傷人等，爆竊及各類劫案是近３０年來最低數字。

鄧炳強解釋，整體罪案上升，主要因為詐騙案錄得較大升幅。騙案佔所有罪案宗數四成，其

中約七成與網上騙案有關，主要包括網上商業騙案、假援交、網上情緣及求職騙案等。警方因應

情況，推出多種反詐騙宣傳，推出的「防騙視伏器」已有１１萬人次使用，查閱可疑網址等，錄

得超過１﹒７萬個可疑訊息。警方又與電信商成立工作小組，計劃提供過濾可疑電話服務。

提到早前播錯國歌事件，鄧炳強稱，港府早前向谷歌（Ｇｏｏｇｌｅ）提出將正確國歌置頂

，惟谷歌拒絕，辯稱是演算法結果，但他指，眾所周知，只要向谷歌付款買廣告，搜尋結果可放

在較前位置，批評有關說法是匪夷所思，「香港人不會接受」，又指港府會用一切方法更正。

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