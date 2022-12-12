《國企紅籌》龍源電力（００９１６）１１月發電量升７％

《經濟通通訊社１２日專訊》龍源電力（００９１６）公布，按合併報表口徑，１１月發電
量約６０２﹒８萬兆瓦時，比去年同期增加約６﹒７５％，其中風電增長５﹒６５％，火電增長
９﹒１８％，其他可再生能源升５２﹒３９％。
該集團指，今年首１１個月累計發電量約６３６０﹒３８萬兆瓦時，比去年同期增加約
１２﹒１１％，其中風電增長１３﹒５７％，火電下降１﹒３７％，其他可再生能源升
８４﹒５４％。（ｗｈ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話12/12/2022
【虛幣世界】Uniswap或開啟手續費開關，加密貨幣普遍企穩
|財經熱話09/12/2022
《嚟緊炒D乜》攜程受惠防疫鬆綁 跟走一轉睇326銀
|中國故事09/12/2022
《神州經脈》通脹回落PPI續負值 防疫大轉彎滬指周漲1.6%
|財經熱話09/12/2022
【復常炒D乜】大市成交旺IPO有望復甦 港交所創近4月高 高盛看$420現價可吸？
|財經熱話09/12/2022
【復常炒D乜】憧憬通關兼獲大行唱好 地產收租股無視加息續俏
|生財有道09/12/2022
【高息定存】匯豐升3個月港元定存息達4.6厘 6個月4.3厘
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰