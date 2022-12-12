《神州民企》丘鈦科技（１４７８）１１月攝像頭銷量同比跌２４％

《經濟通通訊社１２日專訊》丘鈦科技（０１４７８）公布，１１月攝像頭模組產品銷售數

量３５９０﹒５萬件，環比增加９﹒９％，主因客戶項目周期因素；同比減少２３﹒５％，主因

受宏觀形勢影響，智能手機銷售情況仍不理想。

該集團指，指紋識別模組產品銷售數量１１５３﹒５萬件，環比跌２％，但同比增加

４﹒５％，主因於指紋識別模組業務的市場份額有所提升。（ｗｈ）

