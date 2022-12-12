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12/12/2022 17:05

【新冠肺炎】全球疫情簡訊：行程碼明下架，北京部分機構閉環管理

　　《經濟通通訊社１２日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散，截至今天１７：００，全球確診人數
６５３，８９５，１６２人，每日新增確診人數１，５９２，７９５例，中國信通院公布，因應
疫情提供追蹤功能的「通信行程卡」服務，由周二（１３日）凌晨起正式下架；北京中證監等機
構採取部分員工閉環管理。
　　治癒人數６２９，２８９，０１０人，死亡６，６５８，９３９人。
　
　　國家　　　　　　　確診　　　　　　新增　　　　　　　治癒　　　　　　　死亡　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
亞洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　印度　　　　　４４６７６０７４　　　　５６５　　４４１４０４１７　　５３０６５８
　韓國　　　　　２７７５４１４９　１４２５９４　　２６７５３０７３　　　３１０９９
　日本　　　　　２６１３２８７１　４４４３６１　　２０８４９０７２　　　５１８４２
　中國台灣　　　　８４８１０４０　　３９２１２　　　８１７８３８４　　　１４７１０
　伊朗　　　　　　７５６０１６２　　　　１１４　　　７３３５５０１　　１４４６５８
　印尼　　　　　　６６９８７９０　　　６２８１　　　６４９８７５７　　１６０２２４
　馬來西亞　　　　５０１０６３４　　　３７７９　　　４９５５１５０　　　３６７６３
　泰國　　　　　　４７１５４８９　　　３９６１　　　４６４９５０９　　　３３３９２
　菲律賓　　　　　４０４９０４２　　　３６８４　　　３９６５９１０　　　６４８８０
　伊拉克　　　　　２４６４３７５　　　　　　－　　　２４３７９６３　　　２５３６６
　新加坡　　　　　２１８１０４８　　　３３４７　　　２１０６１０８　　　　１７０７
　孟加拉國　　　　２０３６８０６　　　　　７６　　　１９８６４５０　　　２９４３６
　巴基斯坦　　　　１５７５４８０　　　　　５５　　　１５３８６８９　　　３０６３５
　沙特阿拉伯　　　　８２６１９１　　　　１２７　　　　８１３６１９　　　　９４８４
　中國內地　　　　　３６５３１２　　　７６６０　　　　３２２１０９　　　　５２３５
歐洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　法國　　　　　３８５０４８４３　１７３４１３　　３７２１８５６３　　１５９６１１
　德國　　　　　３６７５８９２６　　３２８６５　　３６０９７８００　　１５８９６６
　意大利　　　　２４７０９４０４　２２１３２４　　２４００３９１０　　１８２４１９
　英國　　　　　２４０５３５７６　　２８８３０　　２３７７７４０５　　１９７７２３
　俄羅斯　　　　２１６７１５２８　　２０８６９　　２１０６６６１６　　３９２６６１
　西班牙　　　　１３６３２６３５　　１７８２８　　１３４２２６０５　　１１６４２２
　烏克蘭　　　　　５３４６０９４　　　　　　－　　　５２２３７２２　　１１０６４０
美洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　美國　　　　１０１３２４８８８　１１１２５０　　９８５６９３１７　１１０９８５１
　巴西　　　　　３５６１５５９０　　５２５４６　　３４３５４８８９　　６９０９４６
　阿根廷　　　　　９７６６９７５　　２７１１９　　　９５９１６７７　　１３００４１
　墨西哥　　　　　７１５６７３０　　　３８７８　　　６４１２５６０　　３３０６６７
　智利　　　　　　４９５８８１６　　　９１６１　　　４８８３０１６　　　６２７１５
　加拿大　　　　　４４２３０５３　　　　　　－　　　４３２６５７７　　　４８０４４
非洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　南非　　　　　　４０４５２６２　　　　８４０　　　３９１２５０６　　１０２５５０
　埃及　　　　　　　５１５６４５　　　　　　－　　　　４４２１８２　　　２４６１３
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　各國　　　　１７６８８３７３４　２３７０５６　１６９４５４９５４　１６７０９８１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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