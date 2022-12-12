《日入而息》內地１１月新增人幣貸遜預期，傳富衛最快明年上市

《今天重點》
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傳李澤楷擬對富衛集團投資約２億美元，最快明年上市
據報吉利（００１７５）旗下極氪擬赴美上市，集資逾１０億美元；吉利汽車與附屬訂收購協議
，其附屬購西安吉利全部股權
港鐵（０００６６）小蠔灣首期今起招標，涉１２００至１６００伙；港鐵小蠔灣第一期項目招
標，明年２月８日截標
ＺＡ Ｂａｎｋ推快閃優惠，１２個月港元定存息５厘；工銀亞洲分階段港元定存息高達６﹒１
厘
本港新增１４７１７宗確診，再多２５名患者離世
內地１１月Ｍ２同比增１２﹒４％，顯著高於市場預期；內地１１月新增人幣貸款１﹒２１萬億
，少於市場預期；１１月社會融資規模增量１９９００億元，仍低預期；１１月末社融規模存量
３４３萬億，同比增１０％
鍾南山團隊表示新冠出院後即使復陽也不傳染、不用住院
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《即日市況》
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恒指低收４３７點報１９４６３，碧服收瀉１７％，舜宇挫逾１２％
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《深滬股市》
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滬指收跌０﹒９％陸股通流出４６億，地產金融股插水
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《美元匯價》
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歐元仍受阻於１﹒０６
歐元最新報１﹒０５５７╱５９，日圓最新報１３６﹒７０╱７１
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《公司資訊》
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傳李澤楷擬對富衛集團投資約２億美元，最快明年上市
石四藥（０２００５）阿比多爾和阿奇黴素被列國內抗疫家庭常備藥
海底撈（０６８６２）分拆特海國際以介紹形式上市，已通過上市聆訊
小米（０１８１０）發布最新１３系列旗艦手機，售價３９９９元人民幣起
新地（０００１６）觀塘商廈「Ｔｈｅ Ｍｉｌｌｅｎｎｉｔｙ」落成
港鐵（０００６６）小蠔灣首期今起招標，涉１２００至１６００伙；港鐵小蠔灣第一期項目招
標，明年２月８日截標
動畫《三體》播放量兩日破１﹒３億，嗶哩嗶哩（０９６２６）為主要出品製作
中銀香港（０２３８８）推「數字人民幣」優先體驗活動，可獲數字人幣消費紅包
據報吉利（００１７５）旗下極氪擬赴美上市，集資逾１０億美元；吉利汽車與附屬訂收購協議
，其附屬購西安吉利全部股權
數碼通（００３１５）５Ｇ網絡全面覆蓋將藍隧道及將軍澳跨灣連接路
藥明巨諾（０２１２６）瑞基奧侖賽展現良好臨床反應
寶勝國際（０３８１３）１１月綜合經營收益淨額按年跌１７﹒８％
裕元集團（００５５１）１１月綜合經營收益淨額跌２﹒８％
耀才（０１４２８）１１月稅後純利按月升約７３％
新威國際（０００５８）附屬被要求償還９５﹒８萬元法律服務費用
中電（００００２）明年起委任凌顯猷為聯席公司秘書
聯交所對ＲＡＦＦＬＥＳ（０１３７６）前主席作損害投資者權益聲明
江山控股（００２９５）首１１月總發電量按年微增０﹒２％
ＩＭＡＸ Ｃｈｉｎａ（０１９７０）委任Ｍａｎｗａｒｉｎｇ為首席執行官
宏安地產（０１２４３）簽１４﹒６８億可持續發展表現掛勾貸款，用於英皇道項目
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《國企紅籌》
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遠大住工（０２１６３）唐芬辭任總經理，胡勝利接任
潤地（０１１０９）１１月合同銷售按年增９﹒１％
新華保險（０１３３６）首１１個月原保費收入按年增約１％
恒投證券（０１４７６）牛壯辭任總裁，職務由董事長祝豔輝暫代
財險（０２３２８）首１１月原保費收入按年增９﹒２％
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《神州民企》
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威訊控股（０１０８７）與ＮＴＴ攜手推出智能辦公ＳａａＳ服務平
台
新城發展（０１０３０）１１月合約銷售按年跌６７％
海吉亞醫療（０６０７８）潛在收購一長三角醫院不低於７０％股權
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《中國要聞》
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上期所將加快氫氧化鋰、鈷期貨研發工作
胡潤發布女企業家排行榜：碧桂園楊惠妍第十次居首
２０２２年國際熱帶農產品冬交會周四起在海口舉行
內地加強互聯網信息服務深度合成管理，保障數據安全
李強稱引導民營企業促共同富裕，營造宜商惠企環境
德媒表示大眾汽車考慮把斯柯達品牌撤出中國市場
人行２０億逆回購利率持平，完全對沖到期量
滬深交易所擬調整和優化上市委、重組委配套制度
張依群稱本期特別國債為續發，減到期兌付致市場波動
中指院表示上周內地１６個主要城市新房成交環比升５％
台多項食品被大陸禁，國台辦冀提供符要求註冊信息
內地三季度末信託資產餘額同比增３％，環比微降
中國籍捕撈船被指闖入日本專屬經濟區，船長被捕
招商蛇口１１月簽約銷售金額同比減７﹒３％
新城控股取消今年第四期中票發行，股價全日挫６％
光大保德信表示Ｍ２增速偏高反映財政部門對實體的支撐
網信辦再展清朗行動，整治ＡＰＰ亂彈廣告難關閉現象
上海第四批集中供地收官，６宗地塊攬金１２７億元
上海公布第八批集中供應樓盤，均價降至５﹒９萬元
上海已加大重點藥品和防疫物資的採購力度
１１月末社融規模存量３４３萬億，同比增１０％
內地１１月新增人幣貸款１﹒２１萬億，少於市場預期
１１月社會融資規模增量１９９００億元，仍低預期
內地１１月Ｍ２同比增１２﹒４％，顯著高於市場預期
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《寶島快訊》
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台股收跌０﹒６３％，報１４６１２﹒５９點
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《俄烏開戰》
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烏克蘭３座核電站接近全面運作，發電量佔全國一半
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《國際要聞》
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最昂貴軍機空中故障，美軍Ｂ－２隱形轟炸機急降受損
歐洲議會揭歷來最大貪污案，副議長家中搜出數袋現金
美國助理國務卿康達訪南韓，商討應對北韓導彈威脅
美國喬治亞州政治新星登上國家舞台
美眾議院委員會成員就前總統支持者襲擊國會事件開會
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《外圍經濟》
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南韓月初出口額按年劇減２０﹒８％，汽車業逆市增長
土耳其埃爾多安與俄羅斯普京討論擴大糧食走廊
基金經理預期全球股市將在２０２３年復甦
女王國葬後重啟市道，英１０月ＧＤＰ按月增０﹒５％
沙特第三季經濟按年增８﹒８％，在Ｇ２０中增速最快
經濟不景引發空前分歧，英倫銀行議息恐投出四種意向
美加輸油管道洩漏營運商連日搶修，暫未有重啟時間表
陷通脹與萎縮兩難，美歐等多國央行料周內加息
Ｕｎｉｓｗａｐ或開啟手續費開關，加密貨幣普遍企穩
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《大國博弈》
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中鋼協等對ＷＴＯ裁定美國鋼鋁關稅違反規則表示贊賞
中阿峰會談到海灣三島爭議，伊朗召中國大使表達不滿
美國高級別代表團本周訪華，據報中國冀穩定兩國關係
外交部表示美高級別代表團１１－１２日與中方官員會面
美國制裁兩名西藏官員，華外交部表示嚴重損害中美關係
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《其他消息》
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人大例會議程未包括釋法，譚耀宗指不清楚何時處理
傳青年發展藍圖聖誕前後公布，鼓勵青年參與地區建設
李家超料航天載荷專家推薦名單本月內上報國家
孫東冀科技園與上海醫藥合作計劃可培育更多優質初創企業
將藍隧道通車後首個工作日，早上繁忙時間大致暢順
運輸署表示將藍隧道交通大致暢順，警方會在隧道一帶嚴厲執法
陳茂波稱前置部署土地發展及交通基建，為經濟社會創造發展空間
救護員承認「大三罷」日參與暴動罪被判囚２８個月
前廳交流會周三舉行，討論關愛隊免遣返聲請等議題
積金局表示外匯基金和強積金投資目標不同，不能相提並論
深股通額度全日用８億元，外資連續兩日淨流出；滬股通全日流出２
３億元，外資淨流出４３億元
高盛料中國重新開放或可提振香港ＧＤＰ達７﹒６％
中原十大屋苑周末成交十宗，按周升１１％四屋苑捧蛋
青年光房首年月租２０００元，助短貧青年向上流
ＺＡ Ｂａｎｋ推快閃優惠，１２個月港元定存息５厘
工銀亞洲分階段港元定存息高達６﹒１厘
３香港５Ｇ網絡接通將藍隧道及將軍澳跨灣連接路
ＤＳＥ英文口試明年復辦，考生仍須快測及戴口罩
銀行調查指港中小企對ＥＳＧ重視程度遜亞洲其他地區
仲量聯行委任古嘉豪為物流及工業部主管
美國運通調查指近半受訪港企料今年盈利能力遜去年
瑞信大中華區首席執行官Ｓｔｏｅｈｒ周四離職
新界的士申請落旗加６元，建議最快明年初實施
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《新冠肺炎》
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本港新增１４７１７宗確診，再多２５名患者離世
廣州關閉一批方艙醫院，部分方艙轉為亞定點收治醫院
內地出行障礙持續放寬，通信行程卡宣布明日下線
內地多家醫院人滿為患，專家稱疫情一個月內或現高峰
全國昨增本土陽性回落至萬宗以下，專家籲做煞車準備
北京工信企業不設置復工復產到崗率上限
市監局規範涉疫物資網絡交易秩序，落實價格穩定責任
憂北京疫情或惡化，政府部門及國有銀行將分流上班
據報香港與內地或於農曆新年前免檢疫通關
明年２月渣打香港馬拉松名額增至３﹒７萬個
澳門市民今起進入公共部門無需掃場所碼
粵港跨境貨車司機周一凌晨起可直接交收
行政會議成員湯家驊快測陽性
鍾南山團隊表示新冠出院後即使復陽也不傳染、不用住院
陳恒鑌稱本月內地或有望通關，公務及商務率先放寬
京東健康推出網上發熱門診服務，提供新冠感染問診
北京衛健委表示疫情快速擴散趨勢仍存，醫療服務有壓力
國家衛健委表示做好互聯網醫療服務可線上開具新冠處方
鄭州富士康所在工業區高風險區域全部解除
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加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇