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13/12/2022 07:50

《國金頭條》超級央行周美股上揚，特斯拉下挫馬斯克失首富寶座

　　《經濟通通訊社１３日專訊》本周進入超級央行周，聯儲局、歐洲央行、英倫銀行及瑞士央
行將會公布年內最後一次議息政策，料普遍會追隨美國的加息幅度。雖然美股周一（１２日）在
能源及科技股推動下走高，但特斯拉大跌６﹒３％，創辦人馬斯克讓出全球首富寶座。
　　道指漲５２８﹒５８點，或１﹒５８％，收３４００５﹒０４點。標普５００漲５６﹒１８
點，或１﹒４３％，收３９９０﹒５６點。納指漲１３９﹒１２點，或１﹒２６％，收
１１１４３﹒７４點。
　　由於特斯拉上海廠傳出１２月底暫時停產消息，股價跌至逾２年低位，報１６７﹒８２美元
，市值降至５２５８﹒５９億美元。馬斯克全球首富地位讓給法國精品集團ＬＶＭＨ主席
Ｂｅｒｎａｒｄ　Ａｒｎａｕｌｔ。
　　分析指出，雖然美股周一上揚，但投資者仍在觀望周二公布的美國１１月ＣＰＩ數據，若通
脹水平仍高，會令美股受壓。
　
＊美加輸油管道仍關閉油價回升＊
　
　　紐約尾盤，美匯指數漲０﹒２２％，至１０５﹒０４。紐約期金下跌１％至每盎司
１７９２﹒３０美元。但高盛表示，黃金在實質需求驅動下，長期表現將跑贏高波動的比特幣。
後者今年已暴跌７５％。
　　能源方面，美加輸油管道Ｋｅｙｓｔｏｎｅ持續關閉，且中國放寬新冠防疫措施，市場料原
油供需緊張，紐約期油上漲３％，至每桶７３﹒１７美元。布蘭特期油漲２﹒５％，至每桶
７７﹒９９美元。（ｊｆ）

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