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13/12/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》期指日線圖上多個指標呈現背馳

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。上周五（９日）晚美股表現差勁，港股總算找到
跌回較低水平整固的藉口。恒指期貨陰陽燭日線圖上沒有再出現長身軀的陽燭，顯示價位的上升
動力已明顯減弱。主要技術分析指標方面，近日ＲＳＩ、ＳＴＣ和ＭＡＣＤ皆呈背馳，並不配合
價位的升勢。此外，價位未能成功上企保加通道頂部，ＤＭＩ維持利淡。ＳＡＲ變化則顯示上月
３０日低位１８１２３為短期重要支持位。
　　本欄上周一（５日）開始短線停止造好，結果錯失了半分利潤，卻未感到後悔；安全至上，
須面對更高風險時。我們當然應該加多點審慎，特別講求值博率。筆者認為上周港股於高位吸引
了新一批好友入市後，本周有較大機會跌回１８４３４前，進行後抽，再定後向。美國聯儲局議
息結果公布前，港股易於累積了巨大升幅後投資者應提防淡友大戶施展突襲。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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