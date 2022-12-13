《缸邊隨筆－石鏡泉》民情、疫情、內需情

《缸邊隨筆》本港經濟起跌很大程度視乎內地經濟表現。國務院上周（７日）公布了１０條

優化疫情防控措施，加上習近平外訪沙特阿拉伯為市場帶來樂觀預期，讓國內外市場對內地經濟

復甦更趨樂觀。



措施鬆綁，中港通關；重啟經濟，復常在望。但在這後疫情期，還須審慎樂觀，一方面要慎

防疫情反彈；另一方面，要對社會上，一些茶杯裏的風波所帶來的蝴蝶效應，有所警惕。



內地安徽大學最近因飯堂一宗「改菜單」小事，引爆網絡「輿情」，沸沸揚揚。話說安徽大

學飯堂有一系列「豬肚雞」菜式，包括原味、川湘、酸辣等不同味道，售１２元人民幣。安大設

有機制，讓學生就餐膳在「便簽」上提意見，從而督促飯堂「整改」（整理改善）。



近日有學生投訴豬肚太少，並建議「可以多一點（豬肚）」；他還建議如沒有豬肚，菜名刪

去「豬肚」便是。結果，飯堂真在菜單上刪去「豬肚」只剩下了「雞」。其後事件圖文並茂，在

網上發酵，第一波網民起哄，「炸了」。當時網民批評，「豬肚雞」只剩「雞」是變相加價，網

上吵得火熱。



＊無豬肚 只剩雞 情有可原＊



安徽大學回應網上「輿情」，發通告重責飯堂承辦商，要求整改到位。安大認為飯堂對學生

意見虛應了事，而不是認真地整改，須予處罰。其後，「輿情」發展峰迴路轉，民意逆轉了。



第二波網民認為，作為一間封閉營運的飯堂，承辦商有其難處，尤其是疫情期間，防控措施

影響豬價、供應鏈等，令豬肚供應量減少，成本增加。網民相信承辦商綜合考慮了：學生和校方

會否贊同他們加價？如不能加價，既沒辦法加料，又不能欺騙消費者，才從善如流，依「便簽」

的另一建議，修改菜單。他們批評安大鐵板一塊，用了之前平息「輿情」的方法，從速重罰商戶

，便可平息民憤，那是「亂作為」而不是與時並進的做法。同時，嘲諷發動第一波「輿情」的網

民為「巨嬰」，即身體與心智發育不相符的成人。



＊民意可能變「暴政」＊



誰是誰非，大家大可自行判斷，但筆者則由以上「輿情」，聯想到西方民主制度或「少數服

從多數」下的缺點：多數人的暴政（Ｔｙｒａｎｎｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｍａｊｏｒｉｔｙ）。

１９７２年諾貝爾經濟學獎得主阿羅（Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｊ﹒ Ａｒｒｏｗ）提出關於選舉的社

會理論，投票的結果應該能表現出多個參加者的偏好，而不單是大部分人的偏好，而其精粹在於

：要考慮並兼顧小眾的利益。



今時許多人都以「民意」、「公眾利益」等之名，對與自己利益相關，或無關而自以為正義

的事口誅筆伐，有時或誤站在表面弱勢的一方，而網上起哄，百犬吠聲，更是常見，但網上「輿

情」就是民意的全部嗎？



＊朱利亞尼 力補「破窗」＊



美國前紐約市長朱利亞尼（Ｒｕｄｙ Ｇｉｕｌｉａｎｉ）於１９９４至２００４任內，以

「破窗理論」原則，整頓紐約治安；他又修復破舊建築物，使它們恢復整潔的舊貌，讓市民知所

愛惜，不會擅加破壞。紐約治安和市容得以逐步恢復，都由鄰里社區做起，而其間嚴厲執法，難

免會損害既得利益者，尤其是不法分子、性工作者的利益。但他堅信，若一幢有幾個破窗未修的

建築物長期失修，可能會有人破壞更多的窗戶，甚至闖入佔用或縱火；如果社區中有一戶如此，

而放任不管，狀況可能蔓延至區內其他房屋。



破窗理論其實是防微杜漸：若任由不良現象出現、存在，便會誘人仿效，變本加厲。那些既

得利益者受到影響，可能化身在網上發言，挑起「輿情」，故看到負面情緒苗頭便須判別是非，

並採取措施，防止負面影響擴大。



安大處理飯堂「改餐單」事件最終並沒有為大學加分，而最後佔優的「民意」是：飯堂被嚴

厲「整改」並罰款，但「羊毛出自羊身上」，這些額外成本，還不是會由消費者（學生）承擔？

而安大原以為懲處飯堂是順應了民意，平息民憤，結果可能弄巧反拙。因為之前機構大可不問是

非曲直，總之是商家理虧，加以重罰便是「為民請命」，現在安大卻連聲譽和公信力都賠上了。



＊防疫、施政重變通＊



飯堂「改餐單事件」涉及多方持份者，計有學生、飯堂、第一及二波網友，以及校方，他們

不也是消費者、商戶、網友或「巨嬰」，以及有關政府部門或官方機構的縮影？邁向復常，面對

疫情後即將全面復甦的經濟，中港兩地為政者，對防疫、施政都要懂變通，同時防微杜漸，對網

上負能量更要提高警覺，以免一些荒謬言論化身輿情，或誇張失實，或小題大做，對社會造成不

必要的衝擊。



作為普通市民或消費者，面對網上爭議事情，只要設身處地，多抱同理心，多一點包容，讓

社會和諧，也讓企業、商戶等盡快正常做生意，打工仔才會有收入。無論中港，道理相同，兩地

經濟才會齊頭並進。



＊順應民情 「放」有代價＊



三年疫情，不少人有抗疫疲勞，內地便有「白紙要求」，要自由出行，不要封控。好了，政

府開放疫情管控，結果是人人自危，要搶藥物。當日舉白紙者可有想到，若家中有人中招，死了

，這個由舉白紙到要戴白花，誰之過？



雖然中央也意識到，開放管控要添加８萬套ＩＣＵ及相關設備，但要急順民情，怕就算怎急

加建ＩＣＵ，也會有重症者等不及而死了。



對政府言，治理之道是在適當的「限」與「放」，但民眾就不想被「限」，只想「放」，結

果？今時疫情並不是真的輕了，而是真正的防疫現在才開始！只不過是個人的防疫，因為政府已

按民情，「放」了，但Ｏｍｉｃｒｏｎ仍在社會中飄蕩，你自己不做好自己的保護，中招了，能

怪誰？怪政府？怪舉白紙者，還是怪自己？請記住，中招後，是可以有長新冠的後遺症，可令患

者終身免疫力減弱，祝大家好運。



假如疫情反彈得勁，或持續居高不下，這股炒內需股的上升勢頭便會減退。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

