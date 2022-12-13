《專家之言－李偉傑》觀望歐美央行議息，港股熾熱氣氛短期料降溫

《專家之言》內地單日新增確診個案由一周前近４００００宗回落至３１６００宗水平，內

地防疫措施加速鬆綁，上周國家衛健委向市場釋出快封快解信息，市場在憧憬炒作內地「復常」

下，上周曾高見１９９２６點水平，正挑戰今年８月尾高位，當然港股反覆向上形態仍然維持，

但短期在低位已上升超過５３００點後，難免上升速度有機會放緩，或者進行高位整固，內地防

疫消息來得正面，惟短期仍需要關注外圍通脹壓力有否紓緩，從而降低加息帶來壓力，本周二

（１３日）先有美國１１月份ＣＰＩ及核心ＣＰＩ，市場預料１１月美國通脹按年上升７﹒３％

較前值７﹒７％回落，１１月美國核心通脹預測按年升６﹒１％較前值６﹒３％回落，雖然市場

預計美國通脹將見頂逐步回落，但過往預測數據往往與最終數據出現落差，因此數據公布前投資

氣氛短暫偏向審慎，加上本周歐洲央行、英倫銀行以及美國聯儲局將議息，估計短期將使熾熱的

港股投資氣氛降溫。



＊人幣持續強勢可支持恒指，可選買復常及中字頭股＊



港股走勢上短線呈現整固格局，惟仍可以美匯指數及人民幣表現衡量港股能否持續出現反彈

，其中美匯指數在今年９月高位大概１１４﹒７水平回落至近期１０５之下，有利非美元資產表

現逐步得到改善。此外，美元兌人民幣亦由９月份７﹒３２８反彈至６﹒９８水平，相信人民幣

近期表現強勢亦可配合內地逐步炒作「復常」概念帶來正面支持，只要人民幣持續維持強勢，恒

指短線相信在１９０００點之上帶來較明顯支持。若以更長的黃金比率計算，用去年２月高位

３１１８３點，至今年１０月份低位１４５９７點，反彈０﹒３８２即在２０９３３點水平，另

外２５０天平均線在２０５７９點，因此預計今次反彈浪目標在２０５７９至２０９３３點。上

周提及在憧憬內地「復常」概念下，零售板塊、餐飲股、體育用品股、澳門股及航空股相繼反彈

，相信這個投資主題短線有獲利回吐，但投資情緒可延續到明年第一季，此外可挑選中字頭股份

，低市盈率及高股息率股份相當普遍，未來可帶來穩定修復估值機會。《華盛證券經紀部董事

李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財

務權益）



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