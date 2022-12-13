《盤後部署》恒指收升１３２點料未升完，太地漲３﹒６％可小注買

《經濟通通訊社１３日專訊》傳本港與內地最快明年１月上旬恢復通關，加上隔晚美股造好

，港股止跌回升，恒指低開５點，報１９４５８，甫開市曾跌８１點，低見１９３８２，及後回

升，最多曾升２４４點，高見１９７０７。

另外，政府公布本港將更新防疫措施，明天（１４日）起，市民將不用再掃「安心出行」，

但會保留疫苗通行證在部分指定處所（例如食肆）使用。

恒生指數收報１９５９６，升１３２點或０﹒６８％。國企指數收報６６５４，升２６點或

０﹒４０％。恒生科技指數收報４２２３，升３０點或０﹒７３％。由於美國聯儲局議息在即，

港股成交相對淡靜，主板成交１２４０﹒８８億元。

恒指今以小陽燭上升，收市仍站１０天線之上，由於平均線整齊向上排列，９ＲＳＩ回升至

６４水平，相信短期內有望升越２５０天線（現約２０５６０）水平，上越此關並守穩視為轉勢

，恒指有望反覆挑戰今年６月高位２２４４９。

上證綜合指數收報３１７６，跌２點或０﹒０９％，成交３３３５﹒４０億元人民幣。深證

成份指數收報１１３２３，跌７５點或０﹒６６％，成交１８６２﹒１５億元人民幣。



＊中芯一枝獨秀收漲近１０％＊



據外電最新引述三名消息人士透露，中國正在制訂一項規模逾１萬億元人民幣（約１４３０

億美元）的半導體產業扶持計劃，這是朝著實現芯片自給自足邁出的重要一步，也是為了對抗美

國等減緩中國技術進步的舉措。

消息刺激中芯國際（００９８１）收升９﹒６５％，報１８﹒１８元，佔據藍籌升幅榜首位

，該股成交約７８７２萬股，涉資１３﹒７６億元，盤中高見１８﹒１８元，最低見１６﹒５６

元。

其他藍籌股方面，九倉置業（０１９９７）升７﹒０８％，收報４５﹒３５元；金沙

（０１９２８）升４﹒３２％，收報２６﹒５５元；申洲國際（０２３１３）升３﹒８２％，收

報８５﹒６５元。另外，翰森製藥（０３６９２）逆市跌５﹒７６％，收報１４﹒４元，該股成

交約９３８萬股，涉資１﹒３７億元，盤中高見１５﹒２２元，最低見１４﹒２８元；阿里健康

（００２４１）跌４﹒４８％，收報８﹒７５元；石藥集團（０１０９３）跌４﹒３２％，收報

８﹒２元；碧桂園（０２００７）跌４﹒１４％，收報２﹒７８元。



＊通關在望，本地地產股齊炒高＊



由於本港放寬防疫措施，加上與內地通關在望，本地地產股造好，太地（０１９７２）收升

３﹒５９％，報２０﹒２元，該股成交約４２６萬股，涉資８４９２萬元，盤中高見２０﹒２元

，最低見１９﹒６元；新地（０００１６）升５﹒３５％，收報１０６﹒３元；希慎

（０００１４）升５﹒８％，收報２３﹒７元；新世界（０００１７）收升３﹒２３％，報

２２﹒４元；恒地（０００１２）升４﹒４１％，收報２７﹒２元；長實（０１１１３）升

０﹒７５％，收報４６﹒９５元；信置（０００８３）升０﹒６１％，收報９﹒９４元。

若然與內地通關，本地商場勢必重新熱鬧起來，相信太古地產受惠不少，技術走勢上也有不

俗表現，太地今以大陽燭向上，創出近期新高２０﹒２元，１０天線先後升越２０天線、５０天

線及１００天線，且１０天線剛升越２５０天線，出現黃金交叉利好訊號，而２０天線升越５０

天線及１００天線後，短期內有望升越２５０天線，現水平不妨小注買入，首站挑戰４月高位

２３﹒７３元，中線則以２０１９年１２月高位３１﹒０４元為獲利目標，跌穿１０天線（現約

１８﹒６７元）止蝕。（ｋｙ）

