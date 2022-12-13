【外圍經濟】南韓未來兩年定為旅遊年，首爾青瓦台打造成地標景點

《經濟通通訊社１３日專訊》南韓政府推出旅遊業振興計劃，將未來２年指定為南韓旅遊年
，並爭取到２０２７年吸引３千萬外國遊客，實現旅遊業收入３００億美元目標。
政府計劃在２０２３至２０２４年的南韓旅遊年期間，在航空、住宿、購物、飲食等方面開
展促銷活動；挖掘並擴大文化與旅行融合產品；將原總統府青瓦台和景福宮一帶打造成首爾標誌
性旅遊景點。（ｊｆ）
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