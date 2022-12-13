【國際要聞】加州財政部遭網絡勒索組織攻陷，限令平安夜前交贖金

《經濟通通訊社１３日專訊》據外電報道，網絡勒索組織ＬｏｃｋＢｉｔ攻陷美國加州財政

部，並要求該部在本月２４日平安夜之前繳交贖金，否則就將盜來的資料公開。

ＬｏｃｋＢｉｔ聲稱盜取了７６ＧＢ資料，包括資訊科技及財務文件、保密資料，甚至是涉

及性內幕的法庭文件等。美國司法文件指，過去２年至少有１千名目標淪為ＬｏｃｋＢｉｔ受害

者，合共交付了數千萬美元贖金。（ｊｆ）

