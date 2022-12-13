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13/12/2022 15:57

【外圍經濟】限制鎳出口被裁定違規，印尼向世貿提出上訴

　　《經濟通通訊社１３日專訊》歐盟於２０１９年向世貿組織（ＷＴＯ）提出訴訟，指全球最
大鎳供應國印尼限制出口，影響了歐洲不銹鋼行業發展。世貿組織上月底裁定歐盟勝訴，指印尼
違反了１９９４年關稅與貿易總協定（ＧＡＴＴ）。印尼周一（１２日）向世貿提出上訴。
（ｊｆ）

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