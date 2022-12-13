《台股攻略－黃振宇》觀望氣氛濃厚，台股走勢疲弱

《台股攻略》美國將於今晚（１３日）公布１１月ＣＰＩ通脹數據及美聯儲局利率決策會議

結果，台股未能跟隨美股大升，電子及金融股走勢疲弱，儘管航運、鋼鐵及生物科技股獲資金追

捧，但午後指數跌幅擴大，終場跌８９點，收１４５２２點，創近１個月新低，成交金額為

１８８５﹒９億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出１２２﹒８２億元，其中外資錄得淨

賣出過百億元。

電子股方面，台積電收４７１﹒５元，跌０﹒７％；鴻海、國巨、瑞昱及日月光投控等權值

股均跌１％至２％。ＡＢＦ載板三雄受壓，南電跌４％，欣興跌２﹒７％，景碩跌１﹒７％。金

融股受壓，永豐金跌２﹒３％，玉山金、華南金、元大金、第一金及兆豐金均跌超過１％。航運

股方面，陽明累計前１１個月收入達３５９５﹒６６億元，按年增兩成，消息帶動股價升超過

２％；萬海升１﹒４％，長榮則升０﹒３％。中國寶鋼宣布調升明年１月鋼價，鋼鐵股隨即獲資

金追捧，中鴻、威致、海光、佳大及燁興紛紛漲停，中鋼升０﹒５％，燁輝、志聯、中鋼構及彰

源均升２﹒１％至４﹒５％。冬季進入流感旺季，加上中國放寬防疫措施，感冒藥及抗生素等藥

品供不應求，生物科技股持續吸引資金進駐，中化、生達、南光、雃博、亞諾法、永日、健亞、

太景－ＫＹ、松瑞藥、杏一、強生、益得及ＡＢＣ－ＫＹ均漲停。

美國１１月的ＣＰＩ數據備受市場關注，市場觀望氣氛濃厚，另外，投資者亦需留意美聯儲

局最新行情，以及三大法人動向，可考慮基本面較好的股份，有助抵禦經濟衝擊。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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