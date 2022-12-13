《窩輪豪情－梁業豪》觀察淡友大戶殺牛證的意欲

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、公

用事業與地產建築業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為龍

湖集團（００９６０）、九龍倉置業（０１９９７）與新世界（０００１７），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

份，則宜首選貝殼（０２４２３）、理想汽車（０２０１５）與網易（０９９９９）。

上周恒指曾高見１９９２６，將部分收回價區域１９９００－１９９９９內的恒指熊證強制

性收回。不過，好友大戶並沒有乘勢再攻，昨天（１２日）指數跌回１９ＸＸＸ。其實，上周五

（９日）恒指２０天年度化歷史波幅急跌，反映出港股當日雖然有力再升，動力已經大不如前。

依此推算，本周應屬於港股的整固期，問題只在於市況曾反覆偏穩，還是反覆偏淡。現時我們應

仔細觀察的，為恒指牛證重貨區的移動情況，與淡友大戶入市殺倉的意欲，以捕捉下一個升浪出

現前的轉角位。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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