《談國論企－黎偉成》企貸１１月份五成民貸環比跌轉升



《談國論企》中國的商業銀行等金融機構貸款增長淨額，於２０２２年１１月份同比即使只

是多增４﹒７２％，但相對於少增兩成半的逆況初步喘穩，企（事）業單位的貸款更大增

５５﹒６％的表現相當突出。政府的促投資帶消費增就業等作為擴大有效需求，和人行再降準，

當促住戶的短中長期貸款回升，料國民經濟保持恢復態勢，甚至回復穩中有進發展。



＊企事業中長期貸款倍增顯投資意欲轉強＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２２

年１１月份達１﹒２１萬億元（見表一），較上年同期少增５９６億元或６４﹒１９％，相對於

１０月份少增２，１１０億元或２５﹒５２％的情況，表面似有所回穩，但１１月份及１０月份

份連跌兩個月，使四季度的貸款累計總額的增長速度，很有可能低於前三季度（見表二）。

但商業銀銀行的人民幣貸款於１－９月份累計１８﹒０８萬億元的同比增長８﹒１３％，比

１－６月份的升幅多０﹒９２個百分點，可在相當程度意味經濟在四季度的發展，該有足夠頭寸

支持。尤其是人民幣貸款於１－１１月的累計淨增１９﹒９１萬億元，同比多增１﹒０９萬億元

或５﹒８５％，相對於２０２１年前１１個月的２﹒３４％升幅，多增３﹒５１個百分點，故

１２月份的貸款回復多增，便該有充裕的頭寸支持國民經濟的穩定發展。

再看商業銀行於１１月份對經濟社會的貸款情況，惹人注目的仍然是（一）繼續強化對企（

事）業單位的貸款，淨增額度於２０２２年１１月份達８８３７億元（見表三．下同），同比增

長５５﹒６％，漲幅高於前三季度的３８﹒２９％，而２０２１年同期的１１月份僅淨增

５６７９億元而同比減少２７﹒３％，便可在相當程度反映出商業銀行對企業的高度支持。

商業銀行對企（事）業的貸款，主要集中於（１）中長期貸款，淨增額度於２０２２年１１

月份達７３６７億元，同比飆升１﹒１５倍，而１０月份達４６３２億元亦飆升１﹒１１倍，而

２０２１年同期僅３４１７億元和減少４１﹒９６％，便足見商業銀行對企業的發展和投資活動

的支持力度，相當強力，亦反映出企業對中長線固投轉為積極和具信心，理由為：中國政府採取

適當和及時有效的措施挺國民經濟，和應對反擊美國瘋狂全面攬炒劣行，取得成效；歐美經濟漸

步衰退險境，暫未使中國商品出口受到太大的壓力，更是有順差。

至於企業的（２）短期貸款淨額，於２０２２年１１月份無疑減少２４１億元，但比１０月

份所淨減的１８４３億元要低得多，但此項於前三季度累計達３﹒２８萬億元同比增長２﹒１１

倍，該是大增後的一個調節。和（３）票據融資於１１月份淨增１５４９億元同比減少

３﹒４８％，亦為１０月份１９０５億元大增６２﹒２２％和前三季度２﹒５萬億元飆升

２﹒０６倍後的適度調節。要指出：企業在境內經濟漸恢復與境外經濟低迷之困，最首要的是要

解決現金流，得到商業銀行的積極和正面的支持。



＊居民消費審慎而買樓置業情況持續疲弱＊



問題在於（二）住戶貸款，有每下愈況之概：於２０２２年１１月份僅達２６２７億元同比

大幅減少６４﹒１９％，相對於１０月份淨減１８０億元，情況又未必太差。尤其是（Ｉ）中長

期貸款，於２０２２年１１月份淨增２１０３億元，即使同比減少６３﹒８７％，卻比１０月份

淨增３３２億元所減的９２﹒１３％，該屬可以接受之況。住戶的中長期貸款，多用於購買商品

住宅房，此顯內地的房地產市場情況頗差。

再看（ＩＩ）住戶的短期貸款，於２０２２年１１月份淨增５２５億元而同比減少

６５﹒３９％，相對於１０月份淨減５１２億元，而２０２１年同期減３８﹒９７％至１５１７

億元，此數與消費活動有關，反映出以居民購物有關的內需情況不理想。這與疫情在境內出現散

發多發凡幾個月，所造成的困擾，相當重大。

（１）促投資（２）帶消費（３）增就業等作為擴大有效需求，和鞏固經濟恢復基礎，增長發展

後勁的重要手段，更表「細化實化接續政策、９月上旬實施細則應出盡出」，相信四季度的經濟

會如三季度的穩定恢復。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一： 金融機構人民幣貸款變化

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淨貸款額度（億元） 累計額度（億元）

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１１月２０２２ １﹒２１萬 －４﹒７２％ １９﹒９萬 ＋５﹒８５％

１０月２０２２ ６１５２ －２５﹒５３％ １８﹒６９萬 ＋６﹒５５％

９月２０２２ ２﹒４７萬 ＋４８﹒７％ １８﹒０８萬 ＋８﹒１３％

８月２０２２ １﹒２５萬 ＋２﹒４６％ １５﹒６萬 ＋３﹒５８％

７月２０２２ ６７９０ －３７﹒１２％ １４﹒３５萬 ＋３﹒７５％

６月２０２２ ２﹒８萬 ＋３２﹒５％ １３﹒６８萬 ＋７﹒２１％

５月２０２２ １﹒８９萬 ＋ ２６。％ １０﹒８８萬 ＋２﹒２５％

４月２０２２ ６４５４ －５５﹒９％ ８﹒９９萬 －１﹒６４％

３月２０２２ ３﹒１３萬 ＋１４﹒６％ ８﹒３４萬 ＋８﹒７３％

２月２０２２ １﹒２３萬 －９﹒５％ ５﹒２１萬 ＋５﹒４６％

１月２０２２ ３﹒９８萬 ＋１１﹒１７％ ３﹒９８萬 ＋１１﹒１７％

１２月２０２１ １﹒１３萬 － １０﹒３％ １９﹒９５萬 ＋３﹒０４％

１１月２０２１ １﹒２７萬 － １１﹒１８％ １８﹒８１萬 ＋２﹒３４％

１２月２０２１ １﹒１３萬 － １０﹒３％ １９﹒９５萬 ＋３﹒０４％

１２月２０２０ １﹒２６萬 ＋１０﹒５２％ １９﹒３６萬╱ ＋１６﹒７７％

１２月２０１９ １﹒１４萬╱ ＋５﹒６％ １６﹒８１萬╱ ＋４％

１２月２０１８ １﹒０８萬╱ ＋８４﹒８％ １６﹒１７萬╱ ＋１９﹒５１％

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表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）

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２０２２年 ２０２１年

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季度 ３﹒２２萬 －４﹒７％

三季度 ４﹒４萬 ＋１１﹒１１％ ３﹒９６萬 －５﹒０％

二季度 ５﹒３４萬 ＋４﹒９１％ ５﹒０９萬 ＋２。％

一季度 ８﹒３４萬 ＋８﹒７３％ ７﹒６７萬 ＋８﹒０２％

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表三：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）

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２０２２年１１月 ２０２１年１１月

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住戶貸款 增２６２７ －６４﹒１９％ 增７３３７ － ２﹒６１％

短期 增２５２ －６５﹒３９％ －－增１５１７ － ３８﹒９７％

中長期 增２１０３ －６３﹒３９％ －－增５８２１ ＋１５﹒２９％

企（事）業單位 增８８３７ ＋５５﹒６％ 增５６７９ － ２７﹒３％

短期 －－減２４１ －－增４１０ －。％

中長期 －－增７３６７ ＋１﹒１５倍 －－增３４１７ － ４１﹒９６％

票據融資 －－增１５４９ －３﹒４８％ －－增１６０５

非銀行金融機構 －－減９９ －７２﹒８％ 減３６４ － ４８﹒３５％

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成



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