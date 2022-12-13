《午市前瞻》專家料恒指年底前見兩萬，受惠放寬防疫攜程望２９４

《經濟通通訊社１３日專訊》恒生指數半日收報１９５７２，升１０９點或０﹒５６％，主

板成交６８６﹒２億元。恒生中國企業指數報６６７１，升４２點或０﹒６４％。恒生科技指數

報４２２０，升２８點或０﹒６７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３２０元，升２﹒４元或０﹒７６％，成交３１﹒９２億元；美

團收報１８０﹒２元，升４﹒８元或２﹒７４％，成交２８﹒７５億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

８８﹒９元，升０﹒５５元或０﹒６２％，成交２２﹒６７億元。九置（０１９９７）升

４﹒６％，收報４４﹒３元，成交１﹒７６億元，盤中高見４５元。海底撈（０６８６２）升

４﹒３６％，收報２１﹒５５元，成交３﹒９５億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團

及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊張智威： 今年收爐前港股劍指兩萬點＊



市場憧憬內地再進一步放寬防疫措施，內需、消費及旅遊股相對走高。早上特首李家超出席

行會會議前見記者，宣布明日起停用安心出行，但仍然維持疫苗通行證，進入食肆時仍必須使用

。另外，疫苗通行證的黃碼會取消，只剩下紅藍碼之分。

踏入１２月以來，恒指大部分時間維持在１９５００點水平波動，上周五更高見１９９２６

點，迫近兩萬點關口。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，目前市底仍然非常強

勁，成交維持在逾１０００億元以上，最多更超過２０００億，而受到１２月粉飾櫥窗的效應，

２０２２年收爐前港股劍指２００００點水平。

此外，隨著內地即將通關，相關旅遊股份攜程集團（０９９６１）明顯受惠，雖然公司業績

受早前內地疫情及封區封城影響而出現虧損，但隨著２０２３年內地經濟進一步復常，稍後的業

績將會扭虧為盈。股價已從３月時的低位１２３﹒３元回升不少，上周二更高見２７５﹒８元，

升幅超過一倍，反彈勢頭強勁。

技術走勢上，股價將有機會再挑戰２０２１年６月的裂口位置約２９４元。他補充持貨投資

者不宜減持，應繼續持有，而未有貨朋友可等待２５０元重新吸納。對於近日內地疫情確診人數

不跌反升，投資者或憂慮防疫限制會否再收緊，他認為這次中央決心很大，確診人數飆升亦不會

動搖其政策，認為將達至「全民感染」的效果。

公司將於１２月１５日公布第三季業績。（ｖｔ）

