【復常炒Ｄ乜】明起撤安心出行及黃碼，零售餐飲股急升哪隻可博？

《經濟通通訊社１３日專訊》港府更新防疫措施，宣布明日起市民不用再掃「安心出行」，

只保留使用疫苗通行證，並取消黃碼安排包括入境人士，旅客抵港後即可進入食肆。本地零售餐

飲股今日受消息刺激急升，其中兩大快餐股大快活（０００５２）及大家樂（００３４１）分別

飆逾８％及７％，莎莎國際（００１７８）再飆逾１４％，連升４日，累升四成，哪隻仍有上升

空間呢？



＊可以手機截圖出示疫苗通行證，入境人士無黃碼＊



行政長官李家超今日出席行政會議前見傳媒時表示，明天起市民將不用再掃「安心出行」，

但會保留疫苗通行證在部分指定處所包括食肆使用。當局亦會取消黃碼，如果市民確診將是紅碼

，若沒有確診則全部是藍碼，包括入境人士。醫務衞生局局長盧寵茂下午主持記者會補充指，場

所負責人不需要張貼二維碼，市民可以使用智方便及醫健通展示疫苗紀錄，而旅客亦可以有一個

紙本疫苗接種紀錄，可以手機截圖出示疫苗通行證。

被問到與內地通關的進展時，李家超指目標是盡快進行，但要按疫情推進，也要配合內地的

防疫措施，首階段希望先加大配額，如有最新措施會第一時間公布。港大傳染病中心總監何栢良

則表示，如果新冠疫情在內地和香港都成為「風土病」，港人前往內地檢疫安排預料可以按部就

班取消，估計約１個月後就有條件與廣東省或內地大城市免檢疫通關，但相信實施初期仍會有配

額限制和檢測要求。



＊業界：旅客一落地便可入食肆，對旅遊及飲食業幫助大＊



稻苗飲食專業學會會長徐汶緯接受商業電台訪問時表示，取消「安心出行」和黃碼後，旅客

抵港頭３天不用再留在酒店，一落地便可進入食肆，相信對旅遊業及飲食業都有很大幫助，惟未

必因此會大力反彈，期望入境旅客大幅上升，可抵銷港人外遊流失的消費力。對於進入食肆仍要

出示疫苗通行證，他認為現時疫苗第三針接種率已達九成多，相信隨著未來長者及幼童接種率提

升，通行證功能會隨之下降，期望也可盡快取消。



＊大家樂中期業績優於大快活，招銀國際及星展籲買入＊



今日兩大快餐股大家樂及大快活都爆升，究竟哪隻較好？兩間公司上月尾公布中期業績，大

快活業績表現較遜色。大家樂純利升３４％至１﹒０９億元，但大快活純利跌１８％至４２８３

萬元，原因在於大家樂成功控制食材成本，而大快活食材成本卻按年升５﹒８％，毛利按年跌

１３％，較大家樂跌９％多。另兩間公司均有從事內地業務，大家樂內地業務仍有增長，大快活

則只是虧損收窄。此外，大快活派息按年減２８％，大家樂派息則維持不變。

招銀國際近日發表研究報告，維持大家樂「買入」評級，目標價１５﹒１２元。招銀國際指

，儘管大家樂２３財年上半年銷售恢復遜預期，利潤率仍取得不俗改善，趨勢料將在下半年持續

。而公司內地業務很有韌性，利潤率保持不俗，雖疫情對其有所影響，但對公司２３財年下半年

的表現仍然謹慎樂觀，主要由近年新店表現明顯進步以及疫情政策優化帶動。

星展亦予大家樂「買入」評級，目標價１５﹒３元。星展指，公司截至９月底止中期核心盈

利跌１６﹒５％，大致符合預期，而公司正在疫情中復甦、定位良好並獲取市場份額，以及將持

續擴展內地市場。香港旅遊及餐飲限制已逐步取消，公司中期也對發展大灣區業務保持信心，預

測下半財年其業務將維持輕微波動，但香港整體經濟呈逐步改善趨勢。除本地銷售逐步復甦外，

公司股價動力尚包括經營利潤率復甦，基於成本架構精簡，相信最壞情況已過去，並樂見未來租

務成本減省及效率提升等操作。



＊林嘉麒：莎莎短期恐調整，現價不值博＊



至於今日股價飆近一成半的莎莎國際升勢能否持續？元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《

ｈｏｔ ｔａｌｋ １點鐘》節目指，取消黃碼令旅客抵港後即可到餐廳，旅客來港興趣應會增

加，其中莎莎表現極好，成交都算高，但恐有短期調整機會，趁好消息出貨，料升至近２元大位

阻力大，其９天相對強弱指數（ＲＳＩ）亦達８９，去年雖曾試過高達９５，但隨即見頂回落，

故現價不值博。

本地餐飲股今日大升，大快活升８﹒７８％收報１３﹒３８元，大家樂升７﹒５９％報

１３﹒９元，敘福樓（０１９７８）升９﹒２８％報１﹒０６元，譚仔國際（０２２１７）升

１４﹒５５％報２﹒４４元，太興（０６８１１）升１１﹒６１％報１﹒２５元。至於零售股，

莎莎國際升１４﹒２％報１﹒９３元，佐丹奴（００７０９）升６﹒５９％報１﹒７８元，周大

福（０１９２９）升３﹒１％報１５﹒３２元，周生生（００１１６）升３﹒２６％報９﹒８２

元，六福（００５９０）升５﹒２２％報２３﹒２元，英皇鐘錶珠寶（００８８７）升

１０﹒２９％報０﹒１９３元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

