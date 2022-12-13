【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒６１億元，買美團沽恒生國指

《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指低開５點，報１９４５８點。最高升２４４點報
１９７０７點，最低跌８１點報１９３８２點。恒指收報１９５９６點，升１３２點或
０﹒６８％。
北水全日淨流入１６﹒６１億元，減少７３﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、華虹半導體（０１３４７）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣出最多的依次
是恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）。
主板成交１２４０﹒８８億元減少２１﹒８％。其中港股通成交４２６﹒１億元，佔總成交
３４﹒３％。
美團升２﹒０５％報１７９元，北水淨買入３﹒５億元；華虹半導體升１７﹒４２％報３１
元，北水淨買入２﹒６億元；比亞迪股份跌０﹒３８％報２１０﹒４元，北水淨買入２﹒２億元
。
恒生中國企業升０﹒６３％報６７﹒４元，北水淨賣出６﹒１億元；騰訊控股升０﹒２５％
報３１８﹒４元，北水淨賣出２﹒５億元；中國移動升０﹒１９％報５１﹒４５元，北水淨賣出
１﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ３﹒５３
華虹半導體 （０１３４７） ２﹒６１
比亞迪股份 （０１２１１） ２﹒２４
快手 （０１０２４） １﹒３８
山東新華製藥股份 （００７１９） １﹒２６
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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恒生中國企業 （０２８２８） －６﹒１３
騰訊控股 （００７００） －２﹒５１
中國移動 （００９４１） －１﹒４７
阿里健康 （００２４１） －０﹒５８
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