《美元走勢－羅明立》靜候美ＣＰＩ數據，市況續膠著

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３７﹒６２ １３７﹒９７ １３７﹒３２

歐元╱美元 １﹒０５５５ １﹒０５６０ １﹒０５３１

英鎊╱美元 １﹒２２９２ １﹒２３０２ １﹒２２５２

美元╱瑞郎 ０﹒９３４１ ０﹒９３６８ ０﹒９３３９

美元╱港元 ７﹒７７３５ ７﹒７７８１ ７﹒７７１４

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《美元走勢》英國１０月ＧＤＰ按月增長０﹒５％，同期工業產出及製造業產出按年收縮情

況有改善，三個數據都好於預期。英國面對寒流吹襲的同時，多個行業，包括鐵路及醫護人員等

正準備大規模罷工，以爭取大幅加薪，市場預計英國經濟增長前景仍然黯淡。不過，鎊匯表現似

乎未有受到影響，在１﹒２３附近波動，預期英倫銀行本周議息將加息０﹒５％。美匯指數變化

不大，在１０５附近窄幅波動，投資者焦點為今晚（１３日）公布的美國１１月消費者物價指數

（ＣＰＩ），預期按年增長放慢至７﹒３％。通脹數據公布前，市況將繼續膠著。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０５７０ １﹒０４５０ １﹒０６１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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