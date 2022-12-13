  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/12/2022 16:46

《美元走勢－羅明立》靜候美ＣＰＩ數據，市況續膠著

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３７﹒６２　１３７﹒９７　１３７﹒３２
　　歐元╱美元　１﹒０５５５　１﹒０５６０　１﹒０５３１
　　英鎊╱美元　１﹒２２９２　１﹒２３０２　１﹒２２５２
　　美元╱瑞郎　０﹒９３４１　０﹒９３６８　０﹒９３３９
　　美元╱港元　７﹒７７３５　７﹒７７８１　７﹒７７１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》英國１０月ＧＤＰ按月增長０﹒５％，同期工業產出及製造業產出按年收縮情
況有改善，三個數據都好於預期。英國面對寒流吹襲的同時，多個行業，包括鐵路及醫護人員等
正準備大規模罷工，以爭取大幅加薪，市場預計英國經濟增長前景仍然黯淡。不過，鎊匯表現似
乎未有受到影響，在１﹒２３附近波動，預期英倫銀行本周議息將加息０﹒５％。美匯指數變化
不大，在１０５附近窄幅波動，投資者焦點為今晚（１３日）公布的美國１１月消費者物價指數
（ＣＰＩ），預期按年增長放慢至７﹒３％。通脹數據公布前，市況將繼續膠著。　
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０５７０　１﹒０４５０　１﹒０６１０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話13/12/2022
【放寬防疫】本地復常股炒上　邊個板塊水位高？
人氣文章財經熱話13/12/2022
【復常炒D乜】銀行保險受惠經濟復甦　中銀香港友邦隨時發力追落後
人氣文章FOCUS13/12/2022
【FOCUS】陸港通關倒計時　「國策」極限反轉有因
人氣文章財經熱話13/12/2022
【在線醫療股】平安好醫生逆市跌　此關鍵位不容有失！
人氣文章財經熱話13/12/2022
《午市前瞻》專家料恒指年底前見兩萬 受惠放寬防疫攜程望294
人氣文章香港要聞13/12/2022
【新冠肺炎】李家超：明天起市民不用再掃安心出行並取消黃碼
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金