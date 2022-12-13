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13/12/2022 13:11

【香港政情】政府本年度提交２５項法案，李慧琼：議員非照單全收

　　《經濟通通訊社１３日專訊》立法會內務委員會舉行年結記者會，計及明天提交立法會的３
項政府法案，今個年度政府共提交２５項法案，立法會至今通過１６項，部分原本列在立法議程
的法案，最終未有提交，包括區旗及區徽修訂條例草案、防止殘酷對待動物修訂條例草案和促進
環保責任雜項修訂條例草案等。
　　內會主席李慧琼表示，行政立法關係雖然良性互動，但議員並非對政府提出的政策及法案照
單全收，例如早前禁止追租的草案，政府在聽取議員意見後擴大適用範圍，令更多商戶受惠；而
在有關職安健修例中，議員亦提出不少提問要求政府進一步解說等，有關例子都證明行政立法關
係各司共職。
　　李慧琼又指出，前廳交流會實際效果明顯，但希望行政機關繼續以不同形式與議員增加互動
。她又對特首公布的防疫新政策，包括取消掃安心出行予以肯定，認為是回應議員建議及市民對
復常的期望。
　　對於部分原本載於立法議程的法案並沒有提交立法會，她表示，新一屆政府上任後審視工作
計劃而調整安排，做法合情合理。她又預期，來年立法會工作仍然繁重，希望政府做好解說工作
，令立法程序順利進行。（ｂｉ）

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