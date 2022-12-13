【新冠肺炎】國泰歡迎取消黃碼限制等措施，本季增三千班客運航班

《經濟通通訊社１３日專訊》國泰航空（００２９３）表示，歡迎港府由明日（１４日）起

，實施便利旅客來港的措施，尤其是取消疫苗通行證的黃碼限制。有關調整將進一步提高旅遊意

欲，尤其吸引入境旅客，有利旅遊活動恢復，加強香港樞紐的航班網絡。

國泰航空集團已於今年第四季增加約３０００班客運航班。當中國泰航空在１１月恢復了往

來東京（羽田）、登巴薩（峇里島）及蘇黎世的航班，並於１２月恢復往返札幌、福岡、檳城及

達卡的航班。展望２０２３年，將恢復往來更多深受歡迎的航點，包括在１月份恢復布吉及名古

屋航班。

另外，香港快運於１２月起已恢復往來東京（羽田）、清邁及峴港的航班，並將於１月復飛

濟州及釜山。



＊料明年底客運力達疫情前７成＊



國泰表示，一直致力恢復香港航空樞紐的航班網絡，並正邁向實現今年年底將客運航班運力

恢復至疫情前水平約三分一的目標，預計於２０２３年底可運作相當疫情前７０％的客運航班運

力，目標是於２０２４年底恢復疫情前的客運運力水平。（ｂｉ）

