巴菲特再減持比亞迪（１２１１）近１３３萬股，套現２﹒６８億元

《經濟通通訊社１３日專訊》據聯交所資料顯示，股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡
（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ Ｈａｔｈａｗａｙ）於上周四（８日）以每股平均價２０１﹒３４３２
元，減持比亞迪（０１２１１）１３２﹒９５萬股Ｈ股，套現２﹒６８億元，持股量由
１５﹒０７％降至１４﹒９７％。（ｂｉ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|中國故事13/12/2022
《神州經脈》美芯片禁令升級中方擬反制 滬綜指連跌兩日外資續走
|香港要聞13/12/2022
【新冠肺炎】盧寵茂：疫苗通行證安排維持不變 可用手機截圖出示
|財經熱話13/12/2022
【復常炒D乜】明起取消安心出行及黃碼 本地零售餐飲股急升哪隻仍值博？
|財經熱話13/12/2022
【放寬防疫】本地復常股炒上 邊個板塊水位高？
|財經熱話13/12/2022
【復常炒D乜】銀行保險受惠經濟復甦 中銀香港友邦隨時發力追落後
|FOCUS13/12/2022
【FOCUS】陸港通關倒計時 「國策」極限反轉有因
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰