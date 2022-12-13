巴菲特再減持比亞迪（１２１１）近１３３萬股，套現２﹒６８億元

《經濟通通訊社１３日專訊》據聯交所資料顯示，股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡

（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ Ｈａｔｈａｗａｙ）於上周四（８日）以每股平均價２０１﹒３４３２

元，減持比亞迪（０１２１１）１３２﹒９５萬股Ｈ股，套現２﹒６８億元，持股量由

１５﹒０７％降至１４﹒９７％。（ｂｉ）

