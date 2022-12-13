快狗打車再遭阿里減持９０﹒２６萬股，持股降至１２﹒９７％

《經濟通通訊社１３日專訊》根據聯交所資料顯示，阿里巴巴（０９９８８）於上周三（７

日）減持快狗打車（０２２４６）９０﹒２６萬股，每股平均價５﹒０６３４元，套現約

４５７﹒０２萬元，最新持股量降至１２﹒９７％。

阿里巴巴對上一次是於９月１５日減持，當時每股均價為６﹒３５７２元，減持２３﹒２４

萬股。（ｂｉ）

