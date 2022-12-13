【新冠肺炎】廠商會歡迎取消黃碼，促重新商討與內地通關時間表

《經濟通通訊社１３日專訊》政府今日宣布取消疫苗通行證的「黃碼」安排，香港中華廠商

聯合會對此表示歡迎，認為新措施意味香港已幾近徹底打開連接世界的大門，吸引海外旅客重臨

香港，進一步推動香港經濟、社會、民生恢復至疫情前的正常狀態。

廠商會會長史立德表示，雖然香港近日確診數字有所上升，但重症和死亡個案沒有明顯增加

，而輸入個案所帶來的風險亦比本地感染風險低，他認同特區政府貫徹科學原則，精準抗疫，讓

香港社會和經濟活動得以復常，相信政府取消「黃碼」安排，意味所有入境人士抵港後，毋須等

３天，就可以進入食肆堂食，這大大提升海外旅客來港的吸引力，帶動更多大型貿易展覽和國際

盛事回流香港舉辦，而餐飲、旅遊及相關服務業亦得以擺脫困境。



＊建議取消大型宴會活動的人數上限＊



史會長亦歡迎政府撤銷往內地及澳門口岸離港檢測待行的安排，持４８小時內的陰性證明即

可出境，相信可進一步減低對跨境人士的不便。他建議，政府可進一步放寬社交距離措施，包括

鬆綁、甚至完全取消婚宴等大型宴會活動的人數上限，讓業界盡快恢復至疫情前的正常經營。

廠商會又認為現時是最佳時機，與內地重新商討通關的時間表和路線圖，包括增加港人進入

內地的配額、增加香港往返內地城市的航班機位和過境客車班次和重開高鐵服務，甚至對入境的

香港居民實施等同國內的「０＋５」或更短的隔離日數要求，讓香港市民真正受惠於國家防疫政

策的開放，並藉此為國家全面恢復對外免檢疫通關探求切實可行的「中途方案」。（ａｃ）

