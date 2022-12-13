【夜期時段】即月期指最新報１９６７１點，跌１８點，高水７５點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９６８０點，跌９點，高水８４

點，最新報１９６７１點，跌１８點，高水７５點，合約成交５２２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６６９１點，升２點，高水３６點，最新報６６８５點，跌

４點，高水３０點，合約成交５８４張。

