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即市新聞

13/12/2022 19:11

《再戰明天》英國公布ＣＰＩ，美國公布進出口物價

　　《經濟通通訊社１３日專訊》英國公布ＣＰＩ，及美國公布進出口物價，料為周三（１４日
）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）召開第二天利率會議，歐盟
－東盟峰會舉行。
　
＊英國公布房價指數，歐元區公布工業生產＊
　
　　數據方面，周三本港時間１２：３０ｐｍ，日本公布１０月產能利用率；１０月工業生產。
本港時間３：００ｐｍ，英國公布１１月消費者物價指數，月率升幅料由２％收窄至０﹒６％，
年率升幅料由１１﹒１％收窄至１０﹒９％；１１月核心消費者物價指數年率升幅料維持於
６﹒５％。本港時間５：３０ｐｍ，英國公布１０月房價指數，年率升幅料由９﹒５％擴大至
１１﹒２％。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布１０月工業生產，年率升幅料由４﹒９％收窄
至３﹒４％，經季節調整月率料由０﹒９％逆轉至下滑１﹒５％。本港時間９：３０ｐｍ，美國
公布１１月出口物價，月率跌幅料由０﹒３％擴大至０﹒５％，年率升幅料由６﹒９％收窄至
５﹒７％；１１月進口物價，月率跌幅料由０﹒２％擴大至０﹒５％，年率升幅料由４﹒２％收
窄至３﹒２％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：全民國際（０８１７０）、浙江聯合投資（０８３６６）
等。（ｗａ）

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