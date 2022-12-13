《經濟通通訊社１３日專訊》醫務衞生局局長盧寵茂表示，取消規定使用安心出行，在抗疫
過程發揮重要角色，幫助個案追蹤，但作為掃描功能可以撤銷，市民不再需要掃安心出行，場所
負責人不需要張貼二維碼，但強調疫苗通行證仍然為重要措施，可以加速接種，保護未接種人士
進入高風險地方，故此維持不變。
他續指，安心出街跟疫苗通行證非相等，市民可以使用智方便及醫健通展示疫苗紀錄，而旅
客亦可以有一個紙本疫苗接種紀錄，可以以手機截圖出示疫苗通行症，以進入處所。（ｂｎ）
13/12/2022 15:14
【新冠肺炎】盧寵茂：疫苗通行證安排維持不變，可用手機截圖出示
《經濟通通訊社１３日專訊》醫務衞生局局長盧寵茂表示，取消規定使用安心出行，在抗疫
過程發揮重要角色，幫助個案追蹤，但作為掃描功能可以撤銷，市民不再需要掃安心出行，場所
負責人不需要張貼二維碼，但強調疫苗通行證仍然為重要措施，可以加速接種，保護未接種人士
進入高風險地方，故此維持不變。
他續指，安心出街跟疫苗通行證非相等，市民可以使用智方便及醫健通展示疫苗紀錄，而旅
客亦可以有一個紙本疫苗接種紀錄，可以以手機截圖出示疫苗通行症，以進入處所。（ｂｎ）
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