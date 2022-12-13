《小傳日記》歐美芯片加強限制措施，傳阿爺有「過牆梯」應對！

《小傳日記》有外電引述消息人士透露，日本同荷蘭「原則上同意」同美國一齊加強對中國

出口先進晶片製造機械嘅限制措施。

報道指出，兩國可能喺未來幾個星期宣布，將部分採納美國１０月推出嘅大規模對中國限制

措施，包括禁止出售能夠製造１４納米或更先進晶片嘅機械。如果呢單消息係真嘅話，日本嘅「

東京威力科創」同荷蘭嘅光刻機巨頭ＡＳＭＬ會限制向中國供貨，連同美國嘅應用材料、Ｌａｍ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ及ＫＬＡ，幾乎封死晒中國購買先進晶片製造設備。

當然，阿爺呢邊唔會坐以待斃喇，有指中國最近已將美國對華晶片等產品嘅出口管制措施，

訴諸世貿組織爭端解決機制。另外，據外電引述消息人士透露，中國制訂緊一項規模超過１萬億

元人民幣（折合１４３０億美元）嘅半導體產業扶持計劃，一方面希望實現芯片自給自足，另一

方面係要抗衡美國旨在「減緩中國技術進步」嘅行動。

報道指，呢項計劃最早可能喺明年第一季度實施。據消息人士指，主要以補貼同稅收優惠形

式，促進中國半導體生產同研究活動，而中國半導體相關公司將有權獲得兩成採購成本補貼。

所謂「你有張良計，我有過牆梯」，美國之前都推出過補貼計劃，希望吸引美國廠商返去本

地製造芯片。如果阿爺都跟埋一份，到時中芯（００９８１）、華虹（０１３４７）等芯片公司

係咪可以絕處逢生呢？呢場中美芯片戰，未來相信會鬥得非常激烈呀！請請！



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