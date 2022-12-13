《與聯共策－鄒建雄》鋒芒不再？科技股投資者的下一步該怎麼做？

《與聯共策》今年以來科技股重挫，導致部分投資者對科技產業的前景存疑。但儘管科技股

下跌，聯博認為特定領域的科技創新逐漸邁入新階段，未來成長仍可期。



＊創新趨勢有何轉變？＊



回顧過去２０年，寬頻與行動技術日益普及，成為推動創新的主力。自２００７年智能手機

問世以來，全球已有數十億人在行動裝置上網、購物與玩電子遊戲。行動裝置生態圈內的業者如

網路供應商、晶片廠與手機製造商，業績紛紛大幅成長。科技與新媒體龍頭更是出現爆炸性成長

。

現時，部分科技產業已經成熟。舉例而言，全球智能手機普及率已超過１００％；出口力道

逐漸減緩。社交媒體的迅速成長態勢也可能逐漸觸頂。



＊科技業的下一步？科技基礎設施轉型＊



然而，科技產業並非窮途末路，反而是因為消費者行為轉變，使科技基礎設施成為必要，讓

創新趨勢帶動科技轉型。若希望在數字化領域中生存甚至蓬勃發展，企業必須強化科技基礎設施

。因此，聯博認為，即使經濟前景仍未明朗化，市場對進階科技基礎設施的需求料將持續發酵。

這是因為數字化科技是推動社會走向未來的根基。尤其在後疫情時代的新常態下，企業更加

重視員工的工作彈性與效率，因此必須迅速將工作內容雲端化，善用業務應用程式與數據管理工

具。有鑑於此，企業必須增加雲端基礎設施的支出，以確保更安全且可靠的數據處理，同時強化

網路安全工具以保護虛擬工作環境。



＊科技業下一個投資機會在哪裏？＊



不同類型的企業所需要的科技解決方案也各不相同，但部分趨勢已經浮現。

機器人技術正在崛起，不僅汽車與電子產業早已率先採用，如今隨著運算能力更快、更強大

，加上人工智慧能夠模仿人類作決定，機器人技術更逐漸普及於醫療保健、農業、零售與物流等

產業，有助企業提升營運效率與節省成本。

此外，拜物聯網所賜，人類與機器亦能以新的方式溝通。受惠於低成本的智慧晶片，每台機

器、收銀台與產品能夠互相連結，改寫人類與機器以及機器之間的溝通方式，進而逐漸形成「萬

物連網」（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ），重新定義製造業與運輸業的未

來，蘊含龐大商機。

全球努力達到能源自主之際，也需要仰賴科技。隨著科技不斷創新，太陽能、風能與電動車將更

具經濟效益。能源的生產、儲存與管理都有賴科技解決方案。

上述趨勢有何共通之處？首先，這一股新的創新浪潮旨在應對不斷增長的長期需求，因此將不受

經濟放緩的影響。第二，有助於促進科技創新的基礎設施企業仍在茁壯成長；許多市場領域尚未

出現明確的領導者。

面對科技股今年的跌勢，聯博認為科技股目前估值遠比一年前更具吸引力。若能鎖定營運模

式穩健的企業，入市時機已經陸續浮現。下一個世代的科技行業領導者不僅正在顛覆全球的工業

經濟體，未來表現也值得期待。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》



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