《宏觀銓局－馬桂銓》下調盈利預測

《宏觀銓局》投資者普遍對美國經濟前景保持樂觀，經濟軟著陸的希望似乎越來越大。然而

，美國企業第四季度盈利前景遭到下調，箇中意義深遠，亦敲響了警鐘。

最新的耐用品訂單報告顯示美國企業繼續擴張。１０月份耐用品總訂單增長１﹒０％，報告

中的關鍵細節超出市場預期，其中核心資本貨物訂單增長０﹒７％，核心資本貨物出貨量增長

１﹒３％。１０月份新屋銷售同樣也勝過預期，１０月份房屋銷售增長７﹒５％至６３﹒２萬間

。即使這項數據會有其他資訊影響引起「雜音」，其後可能會大幅修正，故此其他關於房地產的

報告有可能會釋出更加悲觀的信號，不容忽視。不過，新屋銷售比其他主要住房指標表現更好，

最少顯示發展正面。筆者看到近幾周美國抵押貸款利率已有所下降，與抵押貸款購買申請的回升

相吻合。美國就業市場走勢雖然仍然相對強勁，而且申領失業救濟金人數仍處於歷史低位，但最

近的失業救濟申請數據也顯示勞動市場正稍稍降溫。

隨著假期臨近，數據可能會很反覆，不過經季節性調整後的數據顯示，截至１１月１９日的

一周內，美國首次申請失業金人數從２２﹒３萬人躍升至２４萬人，創下自８月中旬以來報告的

最高水平。核心資本貨物和新屋銷售穩健增長，加上勞動市場疲軟，使聯儲局所期望的軟著陸有

望成真。所謂軟著陸，就是指當中央銀行成功以提高利率來阻止經濟過熱和遏抑高通脹，最終避

免經濟出現嚴重衰退。

此外，有跡象顯示聯儲局可能會放慢加息步伐。１１月公開市場委員會的會議紀錄顯示，多

數與會成員同意放慢加息步伐是合適策略。雖然與會者強調通脹仍然處於難以接受的高水平，但

有部分則表明要注意近期工資和租金增長同步放緩。聯儲局公開市場委員會將於１２月１６日再

開會，期貨市場預計加息半厘的可能性為６５％。

儘管軟著陸的可能性愈來愈大，美國股市仍然面對龐大阻力。隨著利率和經營成本上升，未

來幾個季度企業利潤率將會備受壓力。近期的反彈令標爾 ５００ 指數市盈率回升至１７ 倍

，以歷史標準衡量並不便宜。分析師正在下調美國公司第四季度的盈利預期。傳統上，這些修正

應會為美國股市增添拋售壓力。

從地區層面來看，美國經濟基礎較穩健，始終比起其他市場更加吸引。資產配置方面，短期

內仍然要謹慎。聯邦基金利率達到四厘，使美國國債及資級別企業債都比股票更具吸引力。在美

國通脹受控之前，相信聯儲局都不會停止加息，遑論減息。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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