《雅談保險－吳詩雅》預先批核免找數：日間做手術，即日可回家

《雅談保險》眾所周知，本港公立醫院的人手及資源相當短缺，不時出現「一床難求」的情

況。在今年初服務需求高峰期期間，超過一半的公立醫院內科住院病床使用率超過１００％，更

遑論疫情為醫療系統帶來的壓力。其實隨著醫療技術及服務水平的進步，現時很多小手術都不需

要留院進行，故日間醫療服務模式由是興起，且卓有成效。



＊日間手術更符合病人所需及經濟效益＊



日間醫療服務意指病人在無須留院的情況下也可享用日間手術及醫療服務，不少公私營醫院

及診所都設有相關服務。尤其在疫情期間，病人可避免逗留醫院，以減少感染風險及爭取更多休

息時間；就醫院而言，院方則可把床位留給更有需要的病人。

據筆者公司去年的內部數據顯示，最為普遍的日間手術為切除皮膚疣╱角化病、胃鏡、大腸

鏡檢查、鼻內窺鏡檢查、白內障╱晶狀體╱人工晶狀體植入手術，以及切除皮膚組織腫瘤╱?腫

╱潰瘍。值得注意的是，不少人都低估了住院手術衍生的雜費。以進行鼻內窺鏡檢查為例，選擇

日間手術比住院手術可節省高達８６％費用，更符合經濟效益。



＊免找數服務，省卻手術理賠程序＊



現時市面上有保險公司提供日間醫療免找數服務，客戶更可省卻手術後處理理賠程序的時間

，安心休養。以此個案例，陳先生長期有腹痛徵狀，於是預約網絡專科醫生診症，診症後醫生建

議他進行腸胃鏡檢查，並透過網上平台為他申請免找數服務。在診症期間，陳先生已即時收到短

訊通知批核結果及金額，而到進行腸胃鏡檢查當日，陳先生被診斷患上了慢性胃炎及腸瘜肉，醫

生即時替他進行瘜肉切除手術。

由於陳先生已獲預先批核免找數安排，保險公司亦墊支是次治療的已批核醫療費用，所以在

整個診斷及治療期間，陳先生無需即時辦理付款手續或擔憂其他煩瑣的程序，卻可在完成手術報

及時離開醫療中心回家作息，而陳先生更對醫療預算一目了然。

值得一提的是，筆者公司為了強化免找數醫療網絡服務的覆蓋範圍，近年更涵蓋成像檢測服

務，即為人熟悉的磁力共振掃描（ＭＲＩ Ｓｃａｎ）、電腦斷層掃描（ＣＴ Ｓｃａｎ）及正

電子放射斷層掃描（ＰＥＴ Ｓｃａｎ），讓客戶更容易享用到最合乎自身醫療及財務需要的理

賠服務。

人口老化令公營醫療系統面對日益沉重的壓力，然而市民也可出一分力，透過保險公司提供

的醫療網絡獲得更貼心及方便的治療和理賠服務，同時把公共資源留給更有需要的人，助己助人

，長遠來說可是雙贏吧！

《保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監 吳詩雅》



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