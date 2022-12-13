《威少看世界－張少威》摩洛哥隊員的多重身份

《威少看世界》在本屆卡塔爾世界盃賽場上，摩洛哥隊的表現出人意料，小組賽０比０戰平

上屆亞軍克羅地亞，２比０戰勝歐洲強隊比利時，２比１力克北美勁旅加拿大，以小組第一的成

績晉級１６強。面對淘汰賽的第一個對手西班牙隊，摩洛哥球員靠嚴密防守令對方無法破門。在

點球大戰中，摩洛哥門將保奴（內地稱布努Ｙａｓｓｉｎｅ Ｂｏｕｎｏｕ）發揮出色，連續撲

出兩個點球，同時摩洛哥球員三罰三中，靠球技和定力將西班牙隊淘汰出局。四天後，士氣高漲

的摩洛哥隊靠一記頭球擊敗擁有國際巨星Ｃ朗（內地稱Ｃ羅）的葡萄牙隊，成功闖入半決賽。

摩洛哥隊創造了非洲隊的最佳戰績，也改寫了阿拉伯國家參加世界杯比賽的歷史。這幾天看

電視，經常會聽到一句話，「這是摩洛哥的驕傲，也是整個非洲和阿拉伯世界的驕傲！」雖然摩

洛哥球員看上去都是北非人，但其實他們來自多個國家，母語也不一樣，唯一的共同點是每個人

都有摩洛哥血統和對摩洛哥的國家認同感。這一點讓他們格外與眾不同。



＊生於外國，血脈相連，身份特殊＊



摩洛哥足球在非洲一直是中上水平，但在國際大賽中異軍突起與近年來大力徵召境外名將有

直接關係。２０１４年巴西世界盃大賽上，摩洛哥的鄰國阿爾及利亞打入１６強，而促成這一戰

績的主要因素之一是隊中有１４名歸化球員，他們都是出生在外國但有阿爾及利亞血統的職業球

員。摩洛哥與阿爾及利亞很相似，也有很多人移民海外，多數在西歐國家，因為摩洛哥人會講法

語，北部地區的人還講西班牙語，去法國、西班牙、比利時、荷蘭等國家比較容易開始新生活。

他們的後代在當地出生，從小與其他兒童一樣感受足球的魅力，後來成為足球健將。

參考阿爾及利亞的經驗，摩洛哥也吸收在外國踢職業聯賽的優秀球員為摩洛哥效力。本屆世

界盃的摩洛哥隊有１６名血緣歸化球員，其中的幾位主力分別生長於西班牙、荷蘭、法國，是當

地小有名氣的球星。門將保奴出生於加拿大蒙特利爾，父母是摩洛哥移民。他後來回到摩洛哥，

曾經入選西班牙著名球會馬德里體育會下屬的青年隊。這位３１歲的門將身高１﹒９２米，

２０１３年開始代表摩洛哥國家隊出賽，上屆俄羅斯世界盃是替補，今年成為正選。吸收了這些

優秀球員，摩洛哥隊實力大增，有望繼續創造歷史。



＊旅居海外，多重身份，眷戀祖國＊



由於歐洲多國都有大量摩洛哥移民，所以每當摩洛哥隊贏球時，當地的摩洛哥人社區都會出

現慶祝活動，這與摩洛哥裔居民在當地的生活環境有關係。很多人在「新世界」被視為「外來者

」，即使是在當地出生，講當地語言，仍會因為相貌而被歧視。這導致他們即使法律上已經是當

地國民，但實際上卻具有多重身份，較難擺脫「外來移民」、「移民後代」等外界強加的標籤。

他們難免會認為自己仍是摩洛哥人，或者既是法國人（西班牙人）也是摩洛哥人，心中留有一絲

對祖國的眷戀。其實這種情況在很多國家的移民社區都非常普遍，我在美國和歐洲的華裔社區見

到過完全相似的情形。

正因如此，當摩洛哥爆冷大勝比利時那天，布魯塞爾的摩洛哥裔居民紛紛上街慶祝，後來還

出現球迷騷亂，導致警察要動用水炮和催淚彈來驅散人群，電車和地鐵也受影響。其實，上街的

人當中不僅有摩洛哥裔居民，還有其他非洲國家和阿拉伯國家的移民，摩洛哥隊的勝利讓他們都

備受鼓舞。近年來，歐洲右翼勢力抬頭，反移民情緒升溫，身處歐洲的非洲和阿拉伯移民往往首

當其衝受到波及。摩洛哥足球隊的勝利被非洲和阿拉伯人視為集體的勝利，所以在摩洛哥連續「

拔牙」（擊敗西班牙和葡萄牙）之時，人們上街慶祝的場景不僅出現在摩洛哥的大城市，還出現

在開羅、阿爾及爾、利雅得、薩那等阿拉伯國家的首都，巴黎香榭麗舍大道也有人揮舞摩洛哥國

旗，有人興奮地一路高叫，駕車者不停地鳴喇叭。

遠在大西洋另一邊，美國和加拿大也有很多人慶祝摩洛哥隊的勝利。蒙特利爾位於加拿大法

語區，目前有五萬多摩洛哥移民。當摩洛哥戰勝加拿大時，他們在摩洛哥裔較為集中的社區熱烈

慶祝。紐約皇后區的Ａｓｔｏｒｉａ社區有較多北非移民，他們一起上街慶祝摩洛哥隊的勝利，

將整條街道堵得水洩不通。這讓我想起１９９４年美國舉辦世界盃時的情形，當時我在紐約做記

者，為了寫報導，在玻利維亞、哥倫比亞等南美球隊比賽之後，我要去皇后區拉美裔居民較為集

中的社區，採訪當地人的慶祝活動。在愛爾蘭隊出賽那天，我會去愛爾蘭酒吧採訪愛爾蘭球迷的

反應。當時互聯網還未普及，電腦仍在用只有英文字母不見圖像的ＤＯＳ系統，因此我的「滯後

報導」還有市場，這要是在今天，肯定沒人看了。



＊憑藉「主場」，硬撼法國，賽果難料＊



摩洛哥隊下一場將硬撼上屆冠軍法國隊，鑑於看台上多數是阿拉伯觀眾，而且他們多數會支

持摩洛哥，所以有些體育評論員已經預測，摩洛哥將憑「主場之利」再下一城，殺入世界盃決賽

。足球比賽有很大的偶然性，賽果難以預料，但摩洛哥隊近日已屢創紀錄，再刷新一項也不會令

人意外吧？《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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