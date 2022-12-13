【數字人幣】淘寶分批次開放數字人民幣付款

《經濟通通訊社１３日專訊》阿里巴巴旗下淘寶ＡＰＰ商品結算頁面１２日下午新增了「數

字人民幣」一欄，用戶可在交易時選擇數字人民幣進行結算。目前該功能正分批次向消費者開放

。

據介紹，使用淘寶數字人民幣結算功能，可通過下載新版數字人民幣ＡＰＰ，開通錢包並綁

定支付寶。

此次開通意味著內地最大電商平台，與數字貨幣正面接軌，增加數字人民幣的使用場景。

（ｄｗ）

